¿Favoritismo? Carla le cumplió un capricho a Melissa Gate en ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos sigue siendo un programa que genera mucha conversación y Carla Giraldo, la presentadora de ambas temporadas del reality en donde ha tenido acercamientos a los participantes. Precisamente para demostrar esta cercanía, le cumplió una especial petición del mandato de liderazgo a Melissa y Emiro.

En medio de uno de los momentos del 24/7, Melissa y Emiro le pidieron a los presentadores que se vistieran de jean en caso de que vieran la transmisión ininterrumpida, ambos presentadores les cumplieron el deseo y hoy todos los participantes hicieron efectivo su ‘Jean Day’, cosa que puso contento al líder de la semana.

¿A qué cirugía se sometió Carla Giraldo?

En una entrevista para Marie Claire Colombia, la actriz reveló que luego de llegar a pesar 95 kg tras el final de la temporada de MasterChef Celebrity, decidió someterse a esta cirugía después de vivir duros problemas de autoestima y le tomó tiempo volver a aceptar su nuevo cuerpo: “Estaba en una época de mi vida donde no me quería, donde me repudiaba a mí misma, donde no me miraba al espejo, donde no me gustaba lo que veía y fue un renacer”, afirmó Carla en la entrevista.

Aunque este proceso fue difícil y un viaje para volver a reconocerse en su nuevo cuerpo, Carla ha afirmado que fue una buena elección que aunque en los primeros meses le trajo problemas, después se dio cuenta de que fue una forma de reconciliar su relación con la comida, su cuerpo y su confianza en sí misma: “Fue un renacer, fue muy difícil, entre en una profunda depresión. Sentí que le había hecho daño a mi cuerpo en vez de haberle hecho bien, pero ese daño ya me lo había hecho desde antes, con lo que comía, con lo que veía, en la comunicación que le daba a mi cuerpo, en lo que pensaba de mí misma. Le hice tanto daño a mi vida, a mi autoestima que realmente ni me reconocía”.