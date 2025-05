Presentadora del Canal RCN vivió susto en la Feria del Libro, “por poco y me convierto en noticia”

El Canal RCN es un medio de comunicación que las 24 horas del día busca entretener e informar a los televidentes, contando con Noticias RCN, presente durante más de tres emisiones, donde los encargados de visibilizar cada uno de los hechos son, precisamente, su equipo de periodistas y presentadores.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: ¿Como dos gotas de agua? Este es el papá de Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, a quien felicitó por su cumpleaños

Una de ellas es Rossy Lemos, una periodista y presentadora colombiana, quien suele estar presente durante las emisiones del medio día del Canal RCN. Además de estar cumpliendo uno de sus grandes sueños como periodista y en la televisión colombiana, también ha buscado revelar cada uno de los detalles que vive en su trabajo por medio de las redes sociales.

Hace pocos días, Corferias abrió sus puertas para que cientos de personas puedan disfrutar de una versión de la Feria del Libro, donde, por supuesto, Noticias RCN estuvo presente con una nueva transmisión.

Sin embargo, mientras que Lemos realizaba un pequeño video luciendo su outfit para redes, se terminó llevando toda una sorpresa sin saber lo que estaba ocurriendo, pues un hombre le reiteró que no podía estar allí, mientras que la periodista aseguró en un tono molesto que no entendía, si se trataba de un evento público. El hombre siguió insistiendo a tal punto que la paciencia de Rossy se acababa: “Ya se me iba a salir el apellido (…) Por poco y me convierto en noticia”.

Pero justo en ese momento, el sujeto aseguró: “Es que una mujer tan hermosa, tan linda, no puede estar aquí, debe estar en otro sitio más adecuado para ti. Eres un angelito”. Finalmente, las risas por parte de la periodista de Noticias RCN no se hicieron esperar, agradeciendo por los halagos, sin dejar de lado, que varios de sus seguidores reiteraron que se alcanzaron a asustar, pero las risas no habían faltado al final.

¿Por qué salió Rossy Lemos de Noticias Caracol?

Rossy Lemos durante varios años fue una de las reporteras de Noticias Caracol, donde dio a conocer su talento a nivel periodístico. Sin embargo, luego de varios años siendo parte del informativo, decidió tomar un nuevo rumbo y tiempo después se confirmó su llegada a Noticias RCN, donde se ha convertido en una de las figuras más importantes durante algunas de las emisiones.