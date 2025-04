Scorpions canceló su presentación en Monsters of Rock por una enfermedad; ¿qué pasó?

Monsters Of Rock

El Monsters of Rock 2025 en Bogotá se vio empañado por una noticia decepcionante para miles de fanáticos del rock: la cancelación de la presentación de la legendaria banda alemana Scorpions. La organización del festival emitió un comunicado transmitiendo el profundo pesar del grupo por no poder subir al escenario del Atanasio Girardot. La razón principal de esta ausencia radica en la persistente enfermedad de su vocalista, Klaus Meine, quien aún no logra recuperarse completamente del virus y la infección respiratoria que previamente obligó a la banda a cancelar su concierto en Buenos Aires.

La banda expresó su sincera frustración y envió sus más sinceras disculpas a sus seguidores colombianos, reconociendo a Colombia como uno de sus países favoritos para tocar. En el comunicado, Scorpions manifestó su profunda decepción por esta inesperada cancelación, asegurando a sus fanáticos que harán todo lo posible por regresar a Colombia en un futuro cercano y poder ofrecerles el espectáculo que tanto esperaban. Esta noticia sin duda generó una ola de tristeza entre los asistentes al festival, quienes anhelaban corear clásicos como Wind of Change y Rock You Like a Hurricane.

A pesar de la sensible baja de Scorpions, el Monsters of Rock 2025 continuó adelante con las presentaciones de las otras bandas programadas, buscando mantener la energía y el espíritu rockero que caracteriza al festival. La ausencia de una banda de la talla de Scorpions representa una pérdida significativa para el cartel, pero los organizadores y los demás artistas seguramente se esforzarán por ofrecer una noche memorable a los miles de rockeros congregados en Bogotá.

¿Qué pasará con los asistentes que deseen una devolución?

Al ser Scropions una de las bandas principales del festival, la productora Páramo Presenta anunció medidas para compensar a los asistentes afectados. S

e confirmó que quienes adquirieron boletas para el festival tendrán la opción de recibir una compensación equivalente al 25% del valor de su entrada. Este monto podrá ser redimido como descuento en cualquier otro concierto organizado por Páramo Presenta durante los próximos 365 días, ofreciendo así una alternativa para disfrutar de otros espectáculos de la productora en el futuro cercano.