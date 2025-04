Actriz de ‘Padres e hijos’ confesó haber sido víctima de abuso en su infancia

’Padres e Hijos’ fue una de las series más emblemáticas de la televisión colombiana, transmitida entre 1993 y 2009, que narraba las vivencias cotidianas de una familia de clase media en Bogotá. A través de sus personajes, abordó temas sociales, familiares y generacionales, ganándose un lugar especial en la memoria de los televidentes por su cercanía con la realidad nacional. Dentro del elenco, estuvo Érika Glasser, una joven actriz que reveló para ‘La Red’ el abuso que vivió en su infancia.

Erika es protagonista de la película “En lo Profundo”, donde interpreta a un personaje que es víctima de abuso, razón que la empoderó a contar su historia por primera vez.

¿Qué le pasó a Erika Glasser en su infancia?

En una entrevista en ‘La Red’, Glasser habló del nuevo proyecto del que hace parte y con el que tomó la valentía de contar por primera vez la experiencia de abuso que vivió en su infancia. La actriz recordó que esto sucedió a sus seis años, de parte de su profesor y que en aquel momento, siendo solo una niña, decidió quedarse callada por el miedo que esto le producía.

“Yo nunca he hablado de esto, me dan nervios decirlo. Fui víctima de abuso cuando estaba pequeña, por un profesor. Me sentía asqueada, me alzaban todo y ya, como si no pasara nada. En el colegio vivía con miedo de que llegara este personaje, pero sabía que no estaba bien“,

Erika confesó que al llegar a su casa, lavaba su cuerpo, sus manos y hacía como si nada hubiera pasado, sin nunca contarle a su madre sobre la delicada situación. Posteriormente, habló del suceso que la llevó a reconocer los patrones que estaba repitiendo en sus parejas, que era fijarse en hombres menores que ella, con el fin de protegerse y no sentirse vulnerable ante ellos.

La actriz entendió que sentía miedo al tener una relación con un hombre mayor que ella: “era algo aterrorizante, no quería que me abusaran, entonces si yo soy mayor, no voy a permitir que abusen de mí”, fue la conclusión a la que llegó con sus relaciones.

Finalmente, Erika confesó que sigue en terapia con el fin de superar y entender todo lo que ha vivido, ella se describe como una súper mujer. Además de que se encuentra en una relación en la que espera no volver a repetir antiguos patrones.