¿En Caracol? Carolina Cruz mostró el tierno debut de su hijo en un comercial

Fue más de una década de idilio la que vivió la presentadora Carolina Cruz y el actor cucuteño Lincoln Palomeque, figuras que se han convertido en ejemplo para millones de colombianos por la relación amistosa que llevan para brindarle lo mejor a sus hijos y que desarrollen sus talentos. Muestra de esto fue las tiernas reacciones que generó uno de ellos, Salvador, por su debut en redes junto a su mamá.

Cruz es consciente que el tener una buena actividad en redes es sinónimo de alianzas y contratos publicitarios con marcas que gustan el tener su imagen; algo que lo ha llevado a tener alianzas millonarias con compañías como Calzatodo, Puma, Kalley y Bodytech.

Carolina Cruz y Lincon Palomeque se reunieron para celebrar el Día de Velitas (@carolinacruzosorio)

Más allá de que muchas empresas la buscan por sus habilidades de presentación, hay otras que le plantean propuestas para que ella muestre su faceta como madre, algo que hizo recientemente en su cuenta de Instagram, donde acumula 7,6 millones de seguidores, en la que también puso en evidencia que su pequeño ‘Salva’ tiene varios talentos frente a las cámaras y en los sets.

Justamente una marca de jabón para ropa contrató a ‘Caro’ para que grabara una pauta comercial junto a su ‘hijito’ en la que ambos recrearon una escena de su cotidianidad, el cocinar juntos y vivir momentos de alegría. Fue tal la actuación del niño que su papá comentó la publicación con un: “Lo amo”.

¿Qué cirugías tiene Carolina Cruz?

Ya son 45 calendarios los que tiene encima esta tulueña que hace parte de la nómina de ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, mujer que, como lo ha dicho en varias ocasiones, ha pasado por el quirófano, una de ellas para una liposucción y otras para lo referente a sus prótesis de seno. “Me hice una lipo hace muchísimos años, siempre lo he contado. Eso fue antes de ser mamá y mantenerla ha sido lo más difícil, requiere de mucha disciplina. Después de ser mamá solo he realizado el cambio de prótesis por tiempo, no por alguna molestia“, expresó ‘Caro’ en una de sus historias.