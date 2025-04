Kaleo Llega a Colombia: La Banda Islandesa se Prepara para Conquistar Bogotá

La aclamada banda islandesa Kaleo está lista para hacer historia en su primera visita a Colombia, marcando un hito significativo en su gira latinoamericana. JJ, líder de la agrupación, expresó su entusiasmo por conectar con el público colombiano y sumergirse en la rica cultura musical del país.

“Lo que más me emociona es visitar Colombia por primera vez. Para nosotros siempre es muy especial viajar a un país nuevo, uno en el que no hemos estado antes. Estoy deseando conectar con la gente y con la música, y conocer el país, sus tradiciones, la comida, la música y todo lo demás.” Expreso JJ en entrevista exclusiva con Publimetro.

Entre Volcanes y Blues: La Esencia de Kaleo

La banda, conocida por sus espectaculares presentaciones en locaciones únicas -incluyendo una memorable actuación dentro de un volcán islandés- promete traer su distintiva mezcla de blues, rock y folk a territorio colombiano. “Fue una aventura extraordinaria que tomó 20 horas de montaje”, reveló JJ sobre su icónica presentación volcánica, demostrando el compromiso de la banda con experiencias musicales únicas.

Fusión Musical sin Fronteras

El vocalista, formado en piano clásico, destaca por incorporar influencias diversas que van desde el jazz hasta la música western. A pesar de su origen islandés, la banda ha optado principalmente por el inglés en sus composiciones, aunque mantiene un vínculo especial con su lengua materna a través de ocasionales interpretaciones en islandés.

“Verás, parece que escribo en inglés de forma natural. Y solo he hecho dos canciones en islandés, la que has mencionado y la nueva del nuevo álbum. Pero sí, es solo por mí, siempre me sale escribir en inglés de forma natural. No sé por qué, pero me sigue encantando hacer una o dos canciones en islandés, solo para honrar y mantener vivo mi idioma, el islandés, que es un idioma precioso.”

Expectativas para el Show en Bogotá

“Va a ser un momento muy especial para nosotros”, afirma JJ, prometiendo un espectáculo dinámico y cargado de energía. “Sabemos que les encanta el rock y estamos deseando rockear juntos”, añade, anticipando una noche memorable para los fanáticos bogotanos.

El Futuro de Kaleo en Latinoamérica

Esta primera visita a Colombia no solo representa un nuevo territorio conquistado para Kaleo, sino también la oportunidad de establecer una conexión duradera con el público latinoamericano. La banda, considerada uno de los “equipos nacionales del rock” en Islandia, busca expandir sus horizontes y fortalecer su presencia global a través de esta gira.