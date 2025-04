Detalles y emociones: El camino creativo de José Julián como director de arte

En los últimos años, el mundo audiovisual se ha convertido en una esfera bastante importante, desde la música, el cine, el teatro y otras disciplinas. Uno de los grandes talentos detrás es, precisamente, José Julián González León, quien es un director de cine y diseño de producción de la ciudad de Medellín.

La amplia trayectoria de León le ha permitido ser parte de marcas como Nike, Jordan, así como también ser parte de industria musical trabajando con Camilo, Karol G y Juanes. Por esto, Publimetro hace algunas semanas tuvo la oportunidad de hablar con José Julián sobre cada uno de sus proyectos.

¿Cómo tus raíces te llevaron a acercarte al arte?

De niño por ejemplo, yo crecí en una zona rural, hice todo mi colegio y mis estudios en un pueblo cerquita de Medellín. A pesar de que estaba como en una zona rural y de campo, desde chiquito siempre nos inculcaban mucho como leer y escribir. O sea, teníamos una tía que siempre nos exigía mucho el tema de leer y eso y empezábamos con libros, pero nos aburríamos mucho. Pero ella coleccionaba unas revistas de moda muy famosas en ese entonces, entonces ahí era la manera como nos guiaba.

Y digamos que tenía una dinámica muy bonita y era que cada tanto, ella guardaba plata ahí y entonces nos decía, vamos a revisar las revistas una por una y dependiendo del dinero que saquemos de ahí, vamos a repartir mitad y mitad o con los primos que estábamos.

¿Por qué encaminarse como director de arte?

Digamos que yo me denomino a mí como director de arte. Para mí esa es como mi profesión y si es un camino, digamos que semi profesional porque yo estudié comunicación audiovisual en Medellín y es una carrera amplia en el tema de la comunicación y tenía varias vertientes donde podías inclinarte por algo.

Antes hacíamos muchos cortometrajes, como mucha investigación acerca del cine y todo esto, entonces había una manera de adentrarse más en la dirección de arte y ahí es, digamos, lo que escogí y que la vida me fue guiando básicamente por ahí.

Entonces ahí me alejé un poquito del periodismo, la comunicación y esas ganas que tenía de escribir y ya me fui adentrando más a la imagen, a lo visual, a la creación de espacios.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso creativo?

Siento que la gente solo ve lo que se presenta, pero no sabe todo el proceso, recorrido. Siempre digo que es un trabajo en equipo porque son miles de personas, digamos, para que salga un comercial de 30 segundos. A veces es un día entero de rodaje con 100, 200 personas, tanto para videoclips como para películas, para fotografías o cosas así.

El proceso inicia cuando tú recibes un guion que lo escribe un director o alguien, o recibes una imagen o una conversación, es decir, una historia. Y de ahí, en mi caso como dirección de arte, tengo que hacer el desglose de las locaciones y donde sucede literalmente esa historia. Esa historia puede suceder en cualquier parte.

Entonces voy desglosando la clase de mobiliario, el color que normalmente tienen esos lugares, la gente cómo puede vestir, qué clima es, si la historia sucede en un clima caliente o frío, qué temporada es, si es de noche o de día, para el tema de la iluminación, porque eso todo repercute en la imagen como tal.

Y lo que yo hago básicamente en temas de objetos y de colores es añadirle como narrativa creíble a lo que la historia va a contar al final. Si yo, no estoy centrado o no estoy comunicado con el director con lo que él quiere, y yo, me equivoco en algo visual como tal, sea de región, territorial, o sea, la historia, por ejemplo, sucede en un clima frío y yo pongo a vestir a los personajes o le doy una paleta de color caliente a los personajes, tú la ves y tú vas a decir, acá hay algo raro, o sea, como que no va con nada. Entonces para mí lo más importante es que cuando yo cree los universos y los espacios sean lo mayormente creíbles.

¿Cómo percibes el crecimiento que ha tenido la esfera audiovisual en los últimos años?

Siento que te toca acoplarte a lo que pasa cada vez en el mundo, te toca estar pendiente de las nuevas tendencias, te toca como estar atento a todo lo que pasa, a las maneras.

La mejor manera de seguir creciendo en la esfera audiovisual yo siento que sigue siendo el trabajo en equipo, digamos, que funcione como un engranaje, porque no solamente es la dirección de arte lo que juega en un video, por ejemplo o en un comercial, no solamente es eso, de entrada hay como una historia que viene desde la agencia, desde la marca vienen como directrices muy claras, es decir, hay marcas que tienen una paleta de color establecida y por más director de arte que yo quiera y que yo sienta que es otro color yo tengo que respetar que hay un trabajo de dirección de arte de la marca juntando un color, una paleta de color a la marca.

Por eso, tú como usuario y yo como consumidor también distinguimos estas marcas porque las asociamos con colores, entonces digamos que hay que respetar como esos lineamientos.

¿Qué espera alcanzar José Julián como director de arte en los próximos años?

Muchas cosas, yo siento que apenas estoy comenzando, siento que estoy para hacer miles de cosas cuando me necesiten y donde quieran. Yo sumo un granito de arena, quiero poder hacer muchas más cosas en Medellín, en Colombia, quiero poder hacer más cosas de donde vengo en San Pedro, Urabá, quiero poder lograr muchas cosas.

Yo siento que el cielo es el límite, no hay límites, lo que se venga, al final elegí esta profesión y tengo que aprovecharla, conocer más gente, poder colaborar con muchos, poder enseñar bastante con lo poquito que sé, poder trasladarlo a estas nuevas generaciones que vienen con una picada de conocimiento muy teso, con muchas ganas y que tienen muchas herramientas para adelantarse, además que es otra dinámica.