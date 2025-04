Camilo Sánchez y Culotauro frustran un robo en Bogotá mientras grababan un video

Culotauro, Emir y Camilo Sánchez tienen un formato de humor en uno de sus carros llamado ‘Por la ventana’, donde no solo hacen bromas entre ellos, sino que llevan invitados a dar un paseo por la ciudad mientras que graban el contenido Recientemente, y gracias a una de esas grabaciones, quedó registrado el momento exacto en donde un hombre quería asaltar a una mujer mientras esta corría sobre la Avenida Circunvalar.

Los humoristas, al percatarse de lo sucedido, decidieron enfrentarlo desde el carro y gritándole insultos.

Camilo Sánchez, Culotrauro y Emir frustran robo en Bogotá

Al momento en que la mujer se da cuenta de las intenciones del aparente ladrón, los humoristas llegaron a comentar entre ellos que más allá del posible robo, se trataba de una persona en condición de calle, sin todas sus facultades mentales.

Dicha acción de los humoristas generó comentarios divididos en redes sociales, ya que algunos creyeron que en realidad no hicieron nada: “Ni se bajaron del carro ni enfrentaron al ladrón, el man solo se fue”, “¿Y qué se supone que hicieron? yo no veo nada, solo gritando groserías como gamines", “No pues, gracias por nada”. Pero hubo quienes apoyaron la pequeña pero contundente acción: “Si no hubiera sido por el alboroto, el tipo hubiera robado a la señora”, “Al menos hicieron algo, a veces la gente se hace la ciega y ni gritar hacen”, “Al menos la bulla alertó al tipo, hicieron más que cualquier policía”.

Si bien el robo no se logró efectuar, fueron más los comentarios positivos que negativos por el actuar de los humoristas.