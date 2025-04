Novia de Epa Colombia abre su corazón y hace fuerte declaración ante la opinión pública

Ya van a ser tres meses en que ‘Epa Colombia’ se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, y a pesar de que sus amigos, familiares y seguidores han pedido por su libertad con diferentes manifestaciones y marchas por las calles de Bogotá, la justicia colombiana sigue firme en su decisión.

Luego de varias semanas, su pareja Nikole Samantha es quien ha estado administrando las cuentas de las redes sociales de los negocios de keratinas de Daneidy Barrera Rojas, así como sus cuentas personales, manteniendo al tanto a los seguidores de ‘Epa Colombia’ en el proceso jurídico, la situación actual de la empresa, y los momentos de vulnerabilidad en medio de esta prueba.

Novia de ‘Epa Colombia’ habla de la c arga emocional que ha tenido en estos meses

Como todo ser humano, Nicole recientemente se expresó en las historias de Instagram de su pareja mencionando lo difícil que ha sido asumir su nueva realidad: “Han pasado los meses y aun mi mente no asimila que está allá. Nadie sabe las cargas de nadie. Mi Dios sabe lo fuerte que he tenido que ser ante la sociedad”. A pesar de manifestar su dolor, sigue demostrándole su admiración incondicional, ya que en la misma publicación añadió: “Admiro y amo con todo mi ser a Dane por todo lo que es, y por lo que soporta a diario en ese lugar. Esto en verdad no se lo deseo a absolutamente a nadie”.

Y a pesar de que hasta el presidente Gustavo Petro ha intervenido por la libertad de ‘Epa Colombia’ parece que la condena de la empresaria, que saltó a la fama en redes sociales, se cumplirá. Cabe recordar que dicha condena es de cinco años y dos meses por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio público de transporte colectivo.