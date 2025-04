Luisa Fernanda W se cepilla los dientes con una crema que contiene oro “¿O sea que no todos usamos la misma?"

En las últimas publicaciones de Luisa Fernanda W en sus redes sociales, dejó a más de uno con la boca abierta, ya que sorprendió con su rigurosa rutina de cuidado dental, revelando uno que otro ‘secretico’ para mantener saludable su dentadura y sin problemas de olor. Pero lo que ninguno de sus seguidores e internautas se esperaban, era que Luisa revelara que los insumos utilizados para su higiene oral contienen oro.

¿Cuánto vale el kit dental a base de oro que usa Luisa Fernanda W?

Al revelar la rutina bucal, Luisa mencionó que usa la marca Aurezzi, que al momento de consultar la página oficial de la marca, su descripción principal es: “Redefiniendo el cuidado bucal de lujo con cepillo de dientes, pasta de dientes y enjuague bucal de oro premium de 24 quilates”. Pero al investigar un poco más sobre el precio en pesos colombianos de lo que cuesta, el set completo de esta marca estaría entre los $750.000 y $810.000 con algunos elementos extra.

Esto sin duda dejó sorprendidos a sus seguidores, y algunos curiosos que le dejaron alguno que otro comentario jocoso en la sección de comentarios de la publicación como: “O sea que no todos usamos Colgate?”, “Y yo creyéndome la chimba por comprar la del D1″, “Luisa me dijo pobre en un solo video”, “Y yo que me aplico la Colgate de tres colores con el dedo”, “No sé por qué me vi esto si ni me lo puedo comprar”.

Y es que más allá de lo jocoso que pueden ser todas estas opiniones, Luisa Fernanda W ha logrado conseguir dicha estabilidad económica no solo por todos los años que ha trabajado como creadora de contenido, sino como empresaria con su propia línea de maquillaje y cuidado facial, haciendo que estos ‘gusticos’ sean el fruto de su propio esfuerzo.

¿Cuándo se casan Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

La pareja y sus pequeños hijos están a punto de radicarse en México, ya que según información revelada por diferentes medios de comunicación, ya tienen una mansión en dicho país, que fue decorada por Luisa y la mamá de Pipe. Si bien no se conoce la fecha exacta, se sabe que es para este 2025.

Del mismo mod, muchos se han estado preguntando sobre la boda, ya que han pasado cerca de dos años y medio desde que Pipe Bueno y Luisa Fernanda se comprometieron en Dubai en 2023.