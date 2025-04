Graban a vendedor de gelatinas escupiendo y echando mocos a su producto ¿En dónde fue?

México es uno de los países más visitados en toda Latinoamérica; algunos extranjeros aseguran que las tierras aztecas cuentan con los mejores lugares para descansar. Asimismo, hay quienes también explican que los mexicanos cuentan con grandes platillos que enamoran el paladar de los turistas, pero ¿Y si algunos vendedores escupen en la propia comida que venden?

Si bien esto suele ser un rumor muy fuerte, lamentablemente en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la grabación de pocos segundos que muestra el momento en que un vendedor de gelatinas escupió y colocó mocos en su producto.

De acuerdo con los informes que se pueden encontrar en redes sociales, el implicado es un vendedor de la zona El Parián, en Puebla, mas la publicación se vio en muchas partes gracias a su popularización en X.

La persona que denunció la acción pudo documentar todo ya que estaba al interior de un automóvil y esto impidió que el responsable notara que lo estaban grabando. Hasta el momento, el posteo suma más de 60 mil reproducciones en la red social de Elon Musk, donde algunos internautas no dudaron en colocar mensajes de enojo por el actuar del vendedor e incluso no entendieron por qué hizo lo que hizo con sus gelatinas.

“Por ese tonto pagan todos los vendedores que de manera higiénica venden sus alimentos”, “Me dicen payasa por no comprar nada de comida en la calle o restaurantes por ese miedo y yo tenía razón”, “Una razón más para no comer en las calles de México” o “Hasta el restaurante más fino tiene empelados haciendo esas marranadas. Por eso no compro nada en la calle wacala” son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.