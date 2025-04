Pareja de La Segura, Ignacio Baladán, derritió las redes con amorosa promesa que le hizo a su bebé

El 12 de abril quedará plasmado como uno de los momentos más importantes en la vida de los creadores de contenido La Segura e Ignacio Baladán, todo esto por el nacimiento de su primogénito Lucca, infante que tiene totalmente derretidas las redes con las pocas imágenes que se conocen de él; una de ellas publicada por su ‘papito’, hombre que le hizo un homenaje inspirado en Disney.

Lo que fue una larga expectativa para millones de internautas que estaban pendientes a cada detalle sobre el embarazo de la mujer que hizo parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, culminó en un alivio, ya que el parto se dio de la mejor manera y ‘Luquita’ llegó lleno de salud al mundo pesando 3.45 kilos.

'La Segura' e Ignacio Baladán desde sus redes sociales Foto: Instagram @la_segura

Eran pocas las imágenes y declaraciones que se conocían al respecto, solo hasta qué horas después del nacimiento, Baladán dio un parte de tranquilidad al expresar: “Quiero decirles a todos que muchísimas gracias por todos sus mensajes, Natalia está durmiendo, Lucca está durmiendo; a mí no me dio ni para almorzar hoy, ni para desayunar, solo me estoy comiendo unas almendras que me traje. Es inexplicable lo que viví hoy, pronto les vamos a contar más cositas, pero quiero darle gracias a todos los que nos enviaron mensajes por WhatsApp y por interno, por ahora estaremos descansando. Gracias a todos por estar presentes y por darnos las mejores vibras”.

A estas hermosas palabras se le sumó el primer homenaje disfrazado de promesa del uruguayo a su pequeño, a quien le juró cuidarlo y amarlo hasta la eternidad, basándose en una escena del ‘Rey León’; suceso que quedó para la posteridad en un video que rápidamente superó las 1,6 millones de reproducciones.

“Felicidades, mi hermano”, “Qué hermoso, tiene la carita perfecta, muy bello salió el ‘pelao’”, “Te felicitó verás que la paternidad es desafiante, pero hermosa”, “Definitivamente el bebé más esperado de Colombia”, “Desde ahora el príncipe de Colombia”, “Un video no puede hacerme llorar... el vídeo”, y ”Definitivamente estoy derretida de amor", fueron algunas de las reacciones.