Francy le dio ‘palo’ a los hombres y alentó a las mujeres de Colombia a no pedirle permiso a nadie

Ya son 44 calendarios los que acumula una de las más reconocidas cantantes del género del despecho en Colombia, Francy, conocida como ‘La Voz Popular de América’, mujer que encendió recientemente las redes por el consejo que le dio a sus fans para que dejen de pedirle permiso a sus parejas para hacer algo.

La actualidad de esta artista vallecaucana es más que gratificante para ella y para su equipo de trabajo, luego del lanzamiento de su tema ‘Herida’, y el anuncio de su magno concierto ‘Entre Tr3s’ que realizará el próximo 14 de junio en el Centro de Eventos Centauro de Envigado, presentación en la que estará en tarima con nada más y nada menos que Paola Jara, Arelys Henao y Jessi Uribe, bumangués que será el invitado especial en el espectáculo.

Ante estas bendiciones Francy ha estado concediendo entrevistas para varios medios y formatos digitales, dentro de ellos el pódcast de Camilo Cuervo, en el que le dio una voz de aliento a aquellas mujeres que no han dejado atrás algunos comportamientos patriarcales, dentro de ellos el tener que solicitar un permiso a sus parejas para hacer cualquier tipo de cosa.

“Escuchen consejos para que lleguen a viejos. ¿Ustedes qué opinan mis amores? Hay que saber querer en libertad, como dicen por ahí suéltele la rienda, que cuándo el caballo es fino, la rienda es de adorno", afirmó la intérprete de ‘Si se fue, se fue’.

“Dele libertad para querer, usted ahí ve si vale la pena o no seguir ahí. Estamos en otros tiempos, esa huevonada de que me espera en la casa o que me tiene que pedir permiso ya pasó. Les voy a dar un consejo, por decencia, solo dígales a dónde van a ir, solo por decencia. Te informo, no es permiso. (...) Uno no se consigue una pareja para que sea el papá o la mamá”, añadió

“De las mías, el paso fino se cuida solo”, “Qué buen consejo, esas son las palabras concretas”, “Me encanta ese pensamiento, se le nota que le salió del alma”, “Sabio consejo, lo voy a seguir al pie de la letra”, “No hay nada más bueno que la libertad”, y “no somos de nadie”, fueron algunas de las reacciones en el clip.

