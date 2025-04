Raiting de Yo Me Llamo: Así le ha ido desde que llegó Aurelio Cheveroni al programa

Caracol anuncia ‘Yo Me Llamo Mini’, la primera temporada para niños y así se puede postular

Desde este lunes 7 de abril ‘Yo Me Llamo’ llegó por primera vez en las pantallas con la edición mini, donde los niños podrán interpretar a sus artistas favoritos, pero en versión infantil. Sin duda, los primeros capítulos han sido un rotundo éxito en los televidentes, ya que esa evocación a la nostalgia con la llegada de Aurelio Cheveroni como jurado de los pequeños concursantes, la infancia de toda una generación, ha sido el ingrediente clave de este nuevo formato.

¿Cómo le fue a ‘Yo me llamo Mini’ en raiting?

Luego de llevar tres días al aire, el número de audiencia creció gracias a la presencia de Aurelio Cheveroni en el programa, ya que según Kantar Ibope Media para la primera emisión de este formato fue de 7.20%, pero ya para el 9 de abril, esta cifra aumentó considerablemente, ya que la paso a ser del 11.30%. Este comportamiento se debió a la masiva aparición de clips de Aurelio Cheveroni en redes sociales como Tiktok, ya que gracias a esa nostalgia de infancia, muchas personas comenzaron a sintonizar el reality, para ver y escuchar los jocosos comentarios del lobo feroz.

Inclusive, muchos llegaron a pedirle al Canal Caracol que dejara este formato una temporada completa, ya que les recordaba lo mejor de su niñez. Con comentarios como: “Amo a Aurelio ❤️❤️❤️mi infancia. Yo toda grande, profesional y amando a un lobo de peluche jajaja", “El que se inventó este formato y ya no dan la voz kids en serio súbanle el sueldo jajajaja ahora me gusta Caracol”, “Cómo no recordar ese personaje que marco nuestras vidas. Lo mejor que han sacado”.

¿Quién es la persona que interpreta a Aurelio Cheveroni?

El actor que le da vida al lobo feroz es Fernando Rojas, un reconocido actor teatral y escritor. Por años, Fernando fue el encargado de regalarle a toda una generación los mejores recuerdos de infancia. Luego de que el programa llegar a su fin en 2015 luego de más de 20 años en la pantalla, el actor fundó su propia productora artística, enfocada en la creación de contenido para niños y adolescentes.

Sin embargo, con esta nueva aparición, muchos esperan que el lobo regrese más allá de esta corta entrega con los mini talentos.