Endri Cardeño de ‘Los Reyes’ se refirió al transfeminicidio de Sara Millerey en Antioquia

Tras la denuncia en redes sociales del crimen en contra de Sara Millerey en Bello, Antioquia, varios colectivos se han solidarizado este escabroso transfemicidio y el aumento en los casos de violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+. Sara Millerey una mujer trans de 32 años que fue arrojada a una quebrada del municipio luego de que le fracturaran sus brazos y sus piernas, hecho que ha generado indignación.

Endri, quien es una actriz trans no dudó en manifestarse contra estos crímenes y habló con Publimetro Colombia sobre las formas en las que ha usado las redes sociales para activismo: “yo creo que definitivamente lo hago con responsabilidad, algunas veces pido que no me llamen activismo, podemos utilizar las cámaras para dejar algún tipo de mensaje. Realmente cuando perteneces a un sector social tan relegado como el de la comunidad trans, como figura pública de la sociedad es importante tomar este lente y amplificarlo con un discurso incluyente evitando que nos siga separando, más allá de un discurso beligerante debemos tomarlo para volver a reconocernos como seres humanos”

Endri Cardeño presenta su show una diva en apuros

Este espectáculo promete ser una experiencia tanto divertida como reveladora, ofreciéndote la oportunidad de conocer de primera mano los desafíos y alegrías de ser una figura pública trans en Colombia. En Estado Crítico se presenta como un show único, sin tapujos, que humaniza a una diva en situaciones complicadas, distanciándose de la imagen inalcanzable y deslumbrante que a menudo se le atribuye. La obra recorre, con humor y sin pretensiones más allá del entretenimiento, las vivencias personales de Endry Cardeño, brindando un relato amplio y diverso que trasciende etiquetas convencionales.

La última función será este viernes 11 de abril en el Teatro Belarte, puede conseguir las boletas en www.atrapalo.com.co y las taquillas del teatro.