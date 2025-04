Sara Uribe volvió a la televisión en programa de RCN

Sara Uribe saltó a la fama luego de haber participado en ‘Protagonitas de Nuestra Tele’ en 2012, abriéndole las puertas en la televisión colombiana, ya que luego de dicha participación, pasó a presentar la sección de entretenimiento del Canal RCN, El Lavadero y locutora en La Kalle. Su última aparición en la televisión colombiana fue en el 2023, cuando fue concursante de Survivor: La isla de los famosos, reality también de RCN.

Sara Uribe volvió a la televisión colombiana

Tras dos años alejada de las pantallas, donde se ha dedicado a sus negocios empresariales, reapareció en RCN, en la casa que la vio crecer, específicamente, en Buen Día Colombia, donde estuvo haciendo la presentación junto a Ana Karina Soto en el programa mañanero. Esto, sin duda, fue una sorpresa para los seguidores de Sara, ya que la extrañaban en ese rol, además de destacar sus cualidades físicas en cámara. Si bien no se sabe si su paso por el mañanero será de manera definitiva, o solo fue de paso.

La adicción que padece la mamá de Sara Uribe

La antioqueña, en diciembre de 2023, se refirió al estado de salud de su madre, revelando la adicción que tiene hacia un medicamento, que no es psicoactivo, como son los opioides: “Lastimosamente, estamos en un punto que ya no sabemos qué hacer, Si le quitó esa droga a mi mamá, se desespera, no puede vivir. Ojalá nunca tengas que pasar por eso”. Del mismo modo, y por esas fechas, mencionó que su madre tuvo que reingresar a un centro asistencial: “Decidió regresar a la clínica Pinares Mind & Health, ya que quisieron ayudarnos en esto nuevamente y hoy Dios escuchó sus oraciones y las mías. Ojalá para todos salga el sol”. Si bien Sara no se volvió a referir al estado de salud de su madre, se espera que su recuperación se haya logrado con éxito.