Cantante de ‘Volveré’ murió tras tragedia de República Dominicana; Wilfrido Vargas le dedicó sentidas palabras

El 8 de abril, se despertó con una preocupante noticia luego de que un techo de una discoteca despertó República Dominicana se desplomara sobre quienes estaban disfrutando de la fiesta, esta tragedia en Jet Set, hasta el momento ha dejado 113 fallecidos, explicó el embajador de Colombia en el país centroamericano en entrevista con La FM, uno de los fallecidos es un reconocido cantante de merengue.

Se trata de Rubby Pérez, cantante que había estado dando un show en Jet Set antes de la tragedia, la carrera de Rubby se destacó siempre por ser parte de la escena de la música tropical y además haber sido parte de la orquesta de Wilfrido Vargas, una de las escuelas más grandes de este género musical.

¿Qué canciones cantaba Rubby Pérez?

Si no lo recuerda por su nombre, Rubby es el intérprete de éxitos como ‘Volveré‘, ‘El Africano’; el talento de Rubby era conocido por ser una de las voces más altas del merengue.

Wilfrido no dudó en despedirlo con un sentimental mensaje, siendo una de las estrellas que más lo acompañó en su orquesta: “Estoy destrozado. El mejor cantante que ha dado el género, ‘La voz más alta del merengue’. El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto, pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños”.

Por su parte, Eddie Herrera también compañero de orquesta de Rubby expresó su dolor por el fallecimiento de su amigo y colega: “No puede ser y aún no creo que mi hermano del alma y uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos se nos acaba de ir mi Dios”.

¿Qué edad tenía Rubby Pérez?

El cantante dominicano tenía 69 años y se mantenía muy cerca del público, además de los escenarios que seguían aplaudiendo su talento.

Tras salir de la orquesta de Wilfrido Vargas, siguió con su carrera como solista y ganó mucho más reconocimiento en la isla y sus alrededores.

¿Quiénes era los hijos de Rubby Pérez?

Rubby siempre estuvo muy orgullo de sus hijos y una de las que más cerca estaba del cantante es Zulinka Pérez, quien además se encontraba en la discoteca al momento del colapso.

Zulinka le contó a medios de República Domicana cómo fue el momento del trágico accidente que ha constado la vida de 113 personas y que tiene a las autoridades sacando a más de los escombros: “Todo colapsó, se puso oscuro. Mi esposo, quien es corista, se lanzó encima de mí y me dijo, ‘mami sal para que el niño no se quede solo si esto se cae por completo’, y yo salí como pude, pero papi (Rubby Pérez) todavía está ahí”.