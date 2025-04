Yami Safdie presenta ‘Odio odiarme’: una catarsis frente a la dismorfia y autoaceptación

La cantautora argentina Yami Safdie estrena “Odio Odiarme”, un tema que desgarra las capas de la autopercepción para exponer la lucha interna con la imagen propia y el deseo de encontrar amor dentro de uno mismo. Con una melodía dulce, pero melancólica, la canción retrata sin filtros el torbellino emocional de quien se enfrenta a su reflejo con una mirada implacable.

Desde la primera nota, Yami enumera con brutal honestidad todo aquello que no le gusta de sí misma, un ejercicio de autoconfrontación que resuena con cualquiera que haya sentido el peso de sus propias inseguridades. Pero más allá de la crudeza de sus versos, la canción lleva consigo un anhelo profundo: el deseo de dejar de sentir así, de encontrar paz en la propia piel. Es un abrazo musical que transforma el desahogo en conexión y compañía.

“‘Odio Odiarme’ es una canción muy íntima, porque habla de mis inseguridades con respecto a mi cuerpo, mi personalidad y todas las cosas que me cuesta aceptar. Es una lucha constante en mi cabeza, tratar de no odiarme y creer un poco más en mí cada día. La compuse en un día difícil, en el que mis inseguridades pesaban más de lo normal, y la grabé al día siguiente con Coco, mi productor y amigo, con quien tengo una conexión especial trabajando. Me siento feliz con el resultado porque es un desahogo sincero, algo que tenía la necesidad de expresar y que espero haga sentir acompañadas a muchas personas que pasan por lo mismo”, comparte Yami sobre el significado detrás del tema.

UN RETRATO VISUAL DE LA LUCHA INTERNA

El mensaje de “Odio Odiarme” cobra aún más fuerza con su impactante portada, donde Yami se muestra en una imagen intervenida con doodles que marcan, tachan y señalan cada una de sus inseguridades. Su abdomen aparece tachado, con flechas apuntando a lo que percibe como imperfecciones, rodeadas de frases que reflejan su lucha interna: “Odio mis brazos y odio mi abdomen; odio que nunca estoy satisfecha”. La imagen, cruda y sin adornos, encapsula la esencia de la canción: una confesión sin filtros sobre la batalla diaria contra la propia autoimagen y el anhelo de romper ese ciclo de insatisfacción.

UN SELLO AUTÉNTICO Y UNA TRAYECTORIA EN ASCENSO

Con cada lanzamiento, Yami Safdie sigue demostrando su capacidad para convertir la vulnerabilidad en arte. Su talento como compositora y su autenticidad han sido claves en el impacto de su música, como lo confirmó el rotundo éxito de “Querida Yo”, su colaboración con Camilo, que acumula más de 34 millones de reproducciones en Spotify y ha inspirado más de 400,000 creaciones en TikTok. Otro de sus temas más representativos, “En Otra Vida”, también ha dejado huella en el público con millones de streams y versiones especiales junto a Carin León y Lasso.

La profundidad emocional de sus letras y su capacidad para conectar con experiencias universales han consolidado a Yami como una de las voces más genuinas de la escena musical actual. “Odio Odiarme” es una nueva muestra de su valentía artística, una pieza que pone en palabras y melodía una batalla interna que muchos viven en silencio.