Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’, dejó fría a Flavia Dos Santos tras confesión sobre sus pasadas relaciones íntimas

El Canal RCN es uno de los canales nacionales más famosos en Colombia, llevándolos a los televidentes toda una gama de producciones de entretenimiento, una de las que se estrenó hace pocos días en la pantalla chica, fue, precisamente, ‘Mujeres sin filtro’, conformado por María Cecilia Botero, Claudia Palacios, Natalina Sanint, Kika Nieto, Claudia Palacios y Flavia Dos Santos. Teniendo en cada uno de sus capítulos un invitado con el fin de referirse a varios momentos de su vida, el más reciente tuvo que ver con el presentador de ‘La casa de los famosos’, Marcelo Cezán, quien dejó fría a Flavia Dos Santos tras confesión sobre sus pasadas relaciones.

¿Cuál es el nuevo programa del Canal RCN?

El nuevo programa del Canal RCN es ‘Mujeres sin filtro’, siendo este un espacio de conversación entre las mujeres, enfocándose en aquellos temas que generan controversia y que también tiene opiniones divididas. Además del grupo de presentadoras con las que cuentan buscan contar con atractivos invitados que también refuten y expresen su manera de pensar.

Marcelo Cezán causó sorpresa en Flavia Dos Santos en el programa ‘Mujeres sin filtro’

El más reciente invitado a ‘Mujeres sin filtro’ fue Marcelo Cezán, donde el tema a tratar fue la sexualidad y revelando algunos detalles de su vida privada, el presentador aseguró: “Coitos interrumptus, infalible. Ese es mi método, infalible. Nunca una duda, nunca una noticia. Cuando yo estoy metido en una relación con planes, con nombres de hijos, un romance, no una relación pasajera. 4 o 5 años, hasta 6 he durado, no pude nunca con el condón y tal vez eso me hizo no caer en la promiscuidad”.

“Eso es lo peor que puedes hacer para todo el país, te juro, te juro, que es lo peor. Acabe de morir una hada sexóloga (…) El coito interruptus además de ser riesgoso para las mujeres porque si puede embarazar porque falta un único espermatozoide o una única gota y puede estar en la entrada de la vagina eso se llama embarazo y otra no protege de las enfermedades sexuales", fueron las declaraciones expuestas por parte de Flavia Dos Santos indagando si tuvo suerte o hay varios ‘Marcelitos’ en Colombia.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’?

Marcelo Cezán tiene un único hijo, quien es Fabricio, que estaría sobre los 8 años de edad. El menor es fruto de su matrimonio de más de 10 años con Michelle Gutty, bailarina, actriz y coach de acentos. Hasta el momento la pareja no estaría pensando en tener más hijos, pues están enfocados en su pequeño y en cada uno de sus proyectos.