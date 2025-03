Yaneth Waldman reveló cómo fue la llegada de la menopausia y las afectaciones que tuvo en su vida íntima

Yaneth Waldman es una figura muy conocida y querida en la televisión colombiana, destacando como actriz y presentadora. Su carrera abarca varias décadas, durante las cuales ha participado en numerosas producciones televisivas, programas de entretenimiento y también incursionó en el teatro y el cine. El carisma de la actriz la ha hecho resaltar en producciones como ’Los Reyes’ donde interpretó a Katherine “Kathy” Vanegas de Iriarte, y su labor como presentadora en programas como “Muy buenos días” al lado del recordado Jota Mario Valencia y entre lo más reciente fue “El desayuno” del Canal RCN.

PUBLICIDAD

Por estos días, Waldaman pasó por el pódcast ‘Menopáusica ¡y qué!‘, donde contó varias curiosidades de su vida y su trayectoria, entre eso la llegada de la famosa Menopausia hace algunos años y las implicaciones que tuvo en su vida. Primero contó que le llegó de forma tardía la menopausia, razón por que la que solía burlarse de sus amigas, pues ahora tiene 62 años y fue hace 10 años que tuvo este cambio.

Al hablar de su vida íntima expresó “La líbido se baja, yo no quería, o sea quien quiere entre el calor y la jartera. Hasta que fui al médico, a mí no me dio ninguna pena. Yo fui a donde un doctor especialista en la menopausia y le dije me está pasando esto, ¿qué hago? Además de una osteoporosis, pero con lo que me inyectaron se me bajo brutal" para luego indicar que su pareja, Claudio, tuvo paciencia y la comprendió y que hasta el día de hoy “mantiene la acción”.

Adicionalmente, mencionó que sus peleas con Claudio a veces era por sus “eléctricos” y describió los calores que suelen experimentar, “lástima que cuando somos más jóvenes tenemos tantas taras, tantos miedos, tantas vergüenzas de nuestro cuerpo. No nos enseñan, yo ni siquiera me empijamada al lado del papás de mis hijos, ahora me priva la desnudes, me miro al espejo y me siento divina.”