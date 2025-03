Karina García aseguró en medio de lágrimas que no le ha “quitado el marido a nadie”

El capítulo 61 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó mucha tensión pues Laura González se convirtió en la nueva habitante y llegó dispuesta a cobrarle a Karina García lo que fue la suspensión de su matrimonio, cuando esta presuntamente se involucró con el prometido de la comunicadora.

Tras la llegada de Laura González no pasaron cinco minutos cuando la casa ya se había encendido en una poderosa discusión en la que ambas participantes se cuestionaron. Momentos después, Karina García terminó llorando desconsoladamente en la habitación del líder por lo sucedido.

Karina García y Laura González desde sus rede sociales Foto: Instagram @karinagarciaofiall / @laugonzalezdiaz

“Yo sé que yo soy así. Que tengo fama de lo que pueda, niñas, pero yo no le quitado el marido a nadie. Van a decir que estoy llorando por estrategia”, empezó sus palabras Karina García a lo que Yina Calderón y Emiro Navarro le dijeron que no, que se desahogara y que contara lo que le estaba pasando.

Laura González y Karina García en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“Yo con todas las mujeres trato de ayudarlas, de que se vean bonitas, de empoderarlas y siempre me terminan tirando por una u otra razón”, y seguidamente citó el caso de Yana Karpova, quien la acusó de agredirla mientras dormía y lo ocurrido ahora con Laura González.

Karina García y Yana Karpova 'La Rusa' en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“La otra, cómo va a venir a inventar que yo le mordí una tet@, que le di una patada, solamente por joderme. Y esta cómo va a venir a hacerme quedar como una moza delante de toda Colombia. Yo no me meto con hombres comprometidos y toda mi vida me ha pasado esto ¿Sí me entienden? O sea, es muy difícil. Yo como una boba mandándola para Fuego. Yo sin saber que me la iba a montar”, dijo Karina García en medio del llanto.

Karina García recordó lo bien que le había ido en la semana, al convertirse en la líder y también mantener el poder de salvación, que pudieran anularle hoy en caso de querer salvar a Yina Calderón, pues los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo lo advirtieron en la gala anterior, pues Karina había asegurado que salvaría a Yina y la regla es no decirlo.