Morat habría puesto ‘Punto y aparte’ y estarían pensando en separarse; fans les exigen gira de despedida

Juan Pablo Isaza, Martín Vargas, Juan Villamil y Simón Morales conforman una de las agrupaciones de rock pop más exitosas de Colombia, Morat, ‘combo’ que tiene en vilo a sus seguidores luego de que salieran a relucir rumores sobre una supuesta separación; esto es lo que se sabe.

PUBLICIDAD

En pleno anuncio de su colaboración con Camilo que llevará por nombre me ‘Toca a Mí‘, y lo que es su gira por el globo que irá hasta 2026, Villamil concedió una entrevista a ‘El País’ de España, en la que dijo varias frases que avivaron la especulación de un posible fin de este junte terminadas sus presentaciones por el mundo.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Morat recibió la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez “El reconocimiento más importante de nuestra carrera”

Morat deslumbra en su debut en Viña del Mar (Foto: Cortesía)

“Queremos que sea la gira más larga hasta ahora, y abarcar un mayor número de territorios y de gente. Y después de ese momento, la idea es plantearnos si parar o no. (...) Ya hicimos esto, desde mañana empieza el recuerdo. No siento nostalgia ahorita, prefiero pensar que se suma a nuestra historia como banda”, expresó el artista.

Cabe acotar que ninguno de los integrantes aseguró el fin de esta unión, lo cierto es que con su tour ‘Los estadios. Antes de que amanezca’, tienen planeado visitar 14 países, iniciando en España en junio y finalizando en México en diciembre. Otros de los territorios que visitaran son: El Salvador, República Dominicana, Honduras, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, entre otros.

“Prendan una vela para que no se separen”, “No quiero volver a vivir esto una tercera vez”, “Aún no he ido a un concierto de ustedes, por favor no se separen”, “Ustedes le dan sentido a mi vida, no se separen”, y “Amores de mi vida, si se separan deberían de hacer una gira con todas sus canciones viejitas”, han sido algunas de las reacciones en redes ante estas teorías.