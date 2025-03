¿Lo recuerda? Exparticipante de El Desafío se casó y no fue con su amor del reality

Caracol Televisión cuenta con varios formatos de reality que son seguidos por muchos televidentes, y uno de los más recordados es ‘El Desafío’. Este programa, que ha mostrado durante años el lado competitivo de numerosos deportistas colombianos y aficionados al deporte, ha estado al aire por 20 años. Tras el término de esta temporada, uno de sus participantes decidió comprometerse y ya se ha casado.

Se trata de Vittorio Orodico Doglioni, nacido en Cali, que se ha robado bastante protagonismo en redes sociales por hablar sobre dieta cetogénica y los grandes cambios que ha tenido luego de iniciar con este estilo de vida, además de la relación bastante cercana que tuvo con ‘Campanita’ como amigos.

Aunque fue uno de los primeros eliminados del concurso, sigue teniendo una presencia casi constante en redes sociales, donde ha compartido su compromiso y ahora su especial matrimonio. Fue un matrimonio sencillo, pero bastante romántico, que se llevó la atención de varios de sus seguidores.

“Un día fue suficiente para que mi atención quedara atrapada en ti, me levanté la monita más mamacita del smartfit de la 80, tres meses me confirmaron lo que ya sentía: quería que fueras mi compañera de vida. No había dudas, solo la certeza de elegirte e iniciamos nuestro compromiso. En el mes nueve pactamos nuestra unión. Nueve meses tarda un alma en aterrizar a la tierra y nueve meses tardamos en unir las nuestras con la bendición de dios”, compartió el exparticipante del reality.

Sus compañeros lo felicitaron por esta nueva etapa de su vida y lo llenaron de bendiciones para la vida matrimonial.