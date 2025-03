Carlos Calero ha sido uno de los presentadores más destacados de la televisión colombiana. Pero lo que muchos no saben, es que antes de debutar en la pantalla chica, Calero fue el cantante de la agrupación Código 3 llegando a presentarse en diferentes canales de televisión, entre ellos, El show de las estrellas.

En las últimas publicaciones del presentador, sorprendió con un video que nadie esperaba y que habría revelado por primera vez.

Carlos Calero reveló video inédito cantando junto a Diomedes Díaz

Con la frase: “Y quién dijo que no se puede cantar al lado del Gran Diomedes Díaz? Jueves de #tbt❤️ Que tal este super recuerdo?“, Carlos Calero recordó haber cantado La plata con el Cacique de la Junta en el programa Gran Chou. Esto fue una sorpresa para sus seguidores, ya que no esperan que existiera dicho video. Comentarios como: ”Waoooooooooo @carloscalero29 súper talentoso", “Jjajajajaj casi no deja cantar al cacique”, “Qué joya. Tremendo recuerdo”.

Incluso, celebridades como Boyacomán y el también cantante Checho Acosta lo felicitaron por poder inmortalizar ese momento para la posteridad.

¿Cuál es el tipo de cáncer que tiene la esposa de Carlos Calero?

A finales de 2024, Carlos, junto a su esposa Paulina e hijos revelaron públicamente que la matriarca de la familia había sido diagnosticada con cáncer de seno. Desde ese momento, Paulina ha entrado a su respectivo tratamiento, revelando en ocasiones su testimonio de vida con esta enfermedad. Del mismo modo, seguidores de la familia esperan que se recupere pronto y logre tocar la campana que anuncia la curación de la enfermedad.