Televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ se fueron en contra de RCN y dejarán del ver el reality por esta razón

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los formatos más comentados en redes sociales y más en la emisión de la noche del 18 de marzo, en la que el canal emitiría la noche de cine, formato en el que los participantes verán desde la perspectiva de las cámaras sus interacciones. Aunque los televidentes habían pedido esta noche desde hace mucho, fue una decepción para varios por el contenido que emitieron.

El canal negoció con los televidentes la noche de cine, solo si lograba ser tendencia en X y aunque se logró, además de que muchos de los televidentes sugirieron que clips incluir en el cine, lo emitido fueron momentos graciosos a modo de ‘blooppers’ del reality.

Las reacciones de los televidentes no se dieron a esperar, pues muchos le reclamaron al canal lo prometido y hasta la misma Carla Giraldo respondió: “toca suave, no podemos colocar la casa ‘patas arriba’ con el cine”, palabras que no calmaron la molestia de los televidentes.

Por el momento y según lo expresado por Carla, toda la semana habrá cine y los televidentes está a la expectativa de lo que genere ver en pantalla este tipo de comentarios.

¿Por qué Cris Valencia se llevó a su novia de La Casa de los Famosos?

Cris Valencia llegó a RCN para avisarle a su novia que tenían que irse del reality para resolver asuntos pendientes lejos de las cámaras del canal. Por el momento no se conoce de forma concreta las razones; sin embargo, los televidentes y algunos conocidos han tratado de explicar este abrupto adiós.

Muchos afirman que la salida de Yana tiene que ver con su situación migratoria, la cual tiene que ser renovada para su permanencia en el país y además afirman que a las afueras del set en el canal RCN la estaban esperando algunos vehículos y personal de Migración Colombia.