Sebastián y La Abuela terminaron aconsejando a La Liendra tras lo ocurrido en ‘La Casa de los Famosos’

La gala 51 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tuvo el regreso de La Abuela y Sebastián Arias, quienes se convirtieron en la séptima y octavo eliminada el pasado domingo 16 de marzo tras no conseguir el apoyo del público que los querían fuera del reality de RCN.

PUBLICIDAD

Lea también: La Liendra lloró tras quedar con el porcentaje más bajo de ‘La Casa de los Famosos’: “Un pesar y tres tristezas”

Tal y como se acostumbra con los eliminados ellos retornaron al escenario de la gala central a acompañar por unos minutos a los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo para luego darle unas últimas palabras a sus excompañeros de reality tras ver un breve resumen de lo sucedido tras sus respectivas salidas.

“Yo les quiero decir una cosa muchachos, yo ya salí de la casa, ustedes están ahí guerreando, sigan adelante muchachos, no hay necesidad de pelear. Lo que pasó en la casa, ya se quedó allá, yo ya estoy afuera. Muchachos, sigan ustedes, sigan guerreando, yo no voy a pelear con nadie. Le pido disculpas si de pronto en algún momento yo dije cosas que a ustedes no les gustaron, todo el mundo cometemos errores y yo asumo los míos”, dijo La Abuela y deseó que gane el mejor.

Es de recordar que La Abuela estuvo sancionada en la última semana luego de haber tenido unas fuertes diferencias con el actor Luis Fernando ‘El Negro’ Salas, en las que la eliminada incluyó temas del exterior que involucraban a la prometida del actor.

Por su parte, Sebastián Arias fue más que directo y agradeció a participantes específicos, pese a que indicó que no se fijó en lo malo. Y en el caso de La Liendra lo aconsejó luego de lo que vive tras haber entrado con el menor porcentaje de las votaciones.

“La verdad me llevo muy buenas cosas de todos. De todos aprendí algo, la verdad. No me fijé en nada malo, simplemente cosas buenas me llevo yo de esa casa, la verdad. Meli, gran aprecio. Flaco, Alerta, a todos, la verdad me los llevo con un gran aprecio. Liendra, sé que te lo tomaste de otra forma, pero fue un honor haber estado en esa placa contigo, la verdad. Y sé que te puedes reinventar y sé que puedes aprovechar esta oportunidad que te dio Colombia para hacer las cosas una chimba, yo sé que lo puedes hacer ¡Juega Emiro, juega!”, dijo Sebastián Arias.