Se anuncia el estreno de la segunda temporada de Las brujas de Mayfair de Anne Rice

AMC estrena la segunda temporada de Las brujas de Mayfair de Anne Rice, a partir del 16 de marzo a las 10:00 pm con episodios de estreno cada domingo.

Con nuevos desafíos, amenazas sobrenaturales y todo el misterio que envuelve a los Mayfair, los ocho episodios que conforman esta segunda entrega de la exitosa producción del Universo Inmortal de Anne Rice, dan continuidad a la historia de Rowan, la decimotercera bruja designada a cumplir la profecía y parir al demonio de Lasher.

Siendo el miembro más nuevo de la familia, pero también el más poderoso, intenta entender en qué se ha convertido, si en un ser humano o en un monstruo, a medida que aprende a controlar su magia.

Alexandra Daddario (Percy Jackson y el ladrón del rayo), interpreta a Rowan Mayfair, acompañada por un gran reparto compuesto por Jack Huston (La gran estafa americana), Jen Richards (Her Story y Star Wars: The Acolyte), Tongayi Chirisa (Palm Springs), Harry Hamlin (Furia de titanes), Beth Grant (Pequeña Miss Sunshine), Ben Feldman (The Perfect Man y Superstore), entre otros.

¿Qué pasó en la primera temporada de ‘Las Brujas de Mayfair?

La primera temporada de “Las brujas de Mayfair” de Anne Rice sumerge al espectador en un mundo de misterio y poder sobrenatural. La serie sigue a Rowan Fielding, una neurocirujana que descubre ser la heredera de una poderosa familia de brujas. A medida que Rowan explora sus recién descubiertos poderes, se enfrenta a una entidad siniestra llamada Lasher, que ha perseguido a su familia durante generaciones.

La temporada se desarrolla en Nueva Orleans, donde la atmósfera gótica y los secretos familiares se entrelazan, revelando una historia de brujería, intriga y peligro. Rowan se ve obligada a lidiar con el legado de su familia y a tomar decisiones que afectarán no solo su destino, sino el de toda la línea de brujas Mayfair.