Lady Tabares presiente que se irá de ‘La Casa de los Famsos’, ¿no siente apoyo?

Durante este fin de semana ‘La Casa de los Famosos’ le dirá adiós a dos de sus participantes, aumentando las probabilidades de los nominados en despedirse de la casa y estar de nuevo en la realidad. Los candidatos a ser eliminados esta semana son Karina García, Yana, Camilo Trujillo. ‘La Abuela’, Lady Tabares, Sebastián Arias, Melissa Gate y Yina Calderón.

Lady Tabares presiente que no tiene apoyo y puede ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Luego de las nominaciones por parte del líder de la semana, las del público, y el resto de los habitantes de la casa, Lady Tabares tuvo un momento de vulnerabilidad frente a las cámaras. En una conversación con ‘La Abuela’ y Norma Nivia hablando de las nominaciones, Lady mencionó: “Yo no entiendo mucho de esas cosas”

Del mismo modo, mientras que conversaba con Yina Calderón y Karina, estas fueron las encargadas de mencionarle la hipotética idea de que ella era la nominada por el público, siendo estos comentarios los que más la afectaron, ya que ella misma no creía que el público la fuera a nominar. Además, mencionó: “Si me nominó el público, yo me voy”. Esto, aumentó su incertidumbre, creyendo que ella sería una de las dos eliminadas este fin de semana.

Sin embargo, los internautas en redes sociales no están dispuestos a que Lady sea eliminada de la casa, ya que ha sido de las famosas más queridas por su educación y respeto hacia todos los participantes con los que se encuentra conviviendo en este momento.

Comentarios como “El mundo debe estar muy al revés para que la gente prefiera a otros famosos que a Lady”, “Todos tenemos que hacer que lady llegue a la final”, fueron algunos comentarios de apoyo.

¿Cuántos millones recibe Lady Tabares a la semana en ‘La Casa de los Famosos’?

Según especulaciones e información filtrada en el canal, se especula que la actriz de ‘La vendedora de rosas’ esté recibiendo cerca de $20 millones de pesos semanales por su estancia en la casa.