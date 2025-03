J-Hope de BTS estrenó en primicia ‘MONALISA’ en su primer concierto en Estados Unidos y así reaccionó ARMY

J-Hope de BTS arrancó su primer concierto de lo que ha sido su primer gira mundial en solitario después de concluir tres fechas totalmente vendidas en su natal Corea del Sur. La emoción de esta gira, se da justo a solo semanas de que el resto de los integrantes de la agrupación termine de prestar su servicio militar obligatorio. Haciendo que la emoción de ARMY (sus fans) estén más expectantes de ese regreso grupal.

J-Hope sorprendió con nueva canción en su primera fecha es Estados Unidos

Los fans, que estaban expectantes por la presentación en Nueva York, recibieron una sorpresa luego del quinto intermedio de la presentación, luego de interpretar ‘Sweet Dreams’ su más reciente canción junto a Miguel, ya que de manera inédita interpretó MONALISA, una canción nueva y que puso a bailar a los asistentes al Barclays Center en Brooklyn.

Esta inesperada sorpresa, más la interpretación de su más reciente lanzamiento llegó a generar algunas teorías, ya que muchos de sus seguidores que tantos lanzamientos seguidos, J-Hope estaría por publicar un cuarto disco en solitario, luego de su mixtape HopeWorld de 2018, Jack in the Box de 2022 y Jack in the Box (HOPE Edition).

J-Hope dio pistas del estreno de MONALISA y Army no se dio cuenta.

Una de las cosas por las que ARMY es conocida, es por la capacidad de atar cabos y encontrar pistas escondidas después del anuncio de canciones oficiales, y MONALISA no fue la excepción, ya que en el reciente videoclip de Sweet Dreams se vio una versión mini de un

cuadro de la Monalisa de Leonardo Da Vinci. Esto, más un cinturón que usó el cantante con el nombre MONALISA distorsionado, fueron las pistas que el artista envió a sus fans.

Otra de las sorpresas que sus fans recibieron antes del concierto, es que el concierto sería grabado por parte del equipo del artista, así que muy posiblemente, más adelante salga a la luz un documental de esta primera gira mundial de J- Hope en solitario. Sin duda, la sorpresa de este estreno, causó gran emoción, por lo que se viene no solo musicalmente para el cantante, sino para algunas posibles sorpresas adicionales para el resto de la gira.