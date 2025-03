In-Edit 2025: Conozca los estrenos de cine documental musical en Bogotá

Además de los documentales ya anunciados, como el de C. Tangana, esta edición presenta varias producciones imperdibles. Entre ellas destacan Blur: To The End, Little Richard: I Am Everything y Desire: The Carl Craig Story, cada una ofreciendo una mirada profunda y reveladora a figuras icónicas de la música.

Little Richard: I Am Everything

Un homenaje vibrante al icono queer, pionero del rock & roll, Little Richard. Este documental explora su legado a través de imágenes de archivo, entrevistas exclusivas y testimonios de grandes figuras como, Mick Jagger, Tom Jones, Billy Porter, Lady Java, Nile Rodgers y Paul McCartney, revelando la lucha de Richard por el reconocimiento y su impacto en la música contemporánea.

Blur: To The End

Estreno exclusivo en Colombia del documental que sigue a la banda británica Blur en su regreso triunfal a los escenarios y en la grabación de su primer disco en 8 años. Con material inédito y acceso total a su proceso creativo, esta película captura la energía, la nostalgia y la evolución de una de las bandas más influyentes del britpop.

Desire: The Carl Craig Story

La historia de Carl Craig, uno de los arquitectos del techno de Detroit, llega a IN-EDIT con dos proyecciones especiales. En cada sesión, el público podrá disfrutar de un DJ set a cargo de Funkelectric y un Q&A con el director Jean-Cosme Delaloye, brindando una experiencia inmersiva en el universo del techno.

Estreno en Colombia Como parte de la programación académica, Jean-Cosme Delaloye ofrecerá una Masterclass el viernes 25 en la EAN, donde abordará la industria audiovisual y cinematográfica, proporcionando una oportunidad única para cineastas y aficionados algénero

Además, el festival abrirá el 23 de abril con un homenaje a Egidio Cuadrado y tendrá la exhibición de Regreso a Escalona, con la presencia de Carlos Vives y su equipo, en una celebración especial del vallenato y su evolución.

El festival de referencia mundial en cine documental musical regresa a Bogotá del 23 al 27 de abril de 2025. Estas funciones se suman a los documentales ya anunciados en esta edición de IN-EDIT, festival presentado por Amnistía Internacional, consolidando su apuesta por el cine musical como una plataforma para explorar historias que trascienden la música y generan impacto cultural.

