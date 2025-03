Novia de Epa Colombia le envió un mensaje de apoyo a Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos’

Hace un mes exacto se dieron a conocer las dos tutelas radicadas por la defensa de la empresaria Epa Colombia con el fin de modificar su pena, pero lamentablemente ambas fueron negadas por el alto tribunal. Con estos dos recursos, Epa Colombia esperaba que le permitieran cumplir su condena en su casa y también vivir con su hija mientras se encuentra en prisión. Justificando la decisión, la Corte aseguró que Epa Colombia no se habría acogido a un programa de desarrollo infantil en establecimientos de reclusión que les permite a las privadas de la libertad compartir tiempo con sus hijos.

A pesar de los esfuerzos adelantados por la familia y también por su respectivo abogado ‘Epa Colombia’ sigue privada de la libertad y ahora en medio de una entrevista con la Revista Semana confesó que ha tenido que enfrentar momentos complejos, pues estar allí no es sencillo, dando a conocer que ha sido víctima de robo y ha puesto en su lugar a algunas mujeres. “Al principio me robaron el papel, la roseta, todo. Cójanme las cosas y róbenme, mejor dicho, me tocó ponerme seria y decir no me roben (…) Me ha tocado pararme con muchísimas" expresó Barrera

Por otro lado, su pareja Karol Samantha ha demostrado su apoyo incondicional y es quien también se hace cargo de la pequeña hija de la empresaria. Siempre que puede comparte detalles o recuerdos junto a su pareja y esta vez mes por medio de sus historias, dedico un mensaje a Yina Calderón, quien se encuentra dentro de La Casa de los Famosos, sin saber que una de sus amigas más cercana está en la cárcel. Calderón le ha enviado varios mensajes a su amiga e incluso ha dicho que si será que se olvidó de ella porque no se ha hecho sentir de ninguna manera.

En esta ocasión compartió algunos clips en los que Yina menciona a su amiga, acompañado de algunos emojis de enamorada. En ellos, La Liendra le pregunta a Yina el porqué Epa Colombia aún no la había visitado, a lo que ella responde que no sabe, pero que se le hace raro.