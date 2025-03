Presentadora del Canal RCN confesó que su esposo le fue infiel tras dar a luz a sus hijos, “casi muero de la tristeza”

El Canal RCN es uno de los canales nacionales más reconocidos en Colombia, logrando alcanzar una amplia visibilidad por parte de los televidentes, llevando al éxito producciones como ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ y ahora busca seguir cautivando al público con ‘La casa de los famosos’. Pero, los programas que también se quedan atrás son los matutinos, pues han dado de que hablar en varias ocasiones y ahora una de sus presentadoras habló de la infidelidad que vivió mientras estaba en embarazo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Presentadora del Canal RCN aclaró si tiene un noviazgo con el director Juan Manuel Acevedo

Desde hace un tiempo, Viena Ruiz se confirmó como nueva presentadora de ‘Buen día, Colombia’, siendo esta toda una sorpresa para los televidentes, teniendo en cuenta que se trató de su regreso a la televisión, luego de varios años de ausencia. Durante su presencia en el programa han sido divididas las opiniones por parte de los televidentes frente a su actuar y por ende, sus declaraciones.

Ahora, en medio de una entrevista con 'Mentes poderosas', la presentadora del Canal RCN confesó que luego de dar a luz a sus trillizos su esposo de aquel momento le fue infiel, siendo este un golpe muy duro para ella, teniendo en cuenta que estaba dedicada a su familia y también el amor que le tenía al hombre:

"Me dediqué a mis hijos por 4 años, pero el papá de los trillizos me dejó por otra mujer. Yo casi muero de la tristeza y ahí fue cuando me tocó volver (a trabajar). Entonces fue como ‘pellízquese’ y busqué trabajo, entonces me convertí en directora de la revista Nueva, de Periódicos Asociados, que son todos los periódicos fuera de Bogotá. Era una revista que venía dentro de los periódicos, eran 120.000 ejemplares semanales. Era la revista de mayor circulación en toda Colombia, pero era regional, no era en la capital. Ahí duré 10 años”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Viena Ruiz.

¿Por qué Viena Ruiz renunció a ‘Buen día Colombia’?

Viena Ruiz confirmó su salida de ‘Buen día, Colombia’ asegurando que esta decisión está encaminada luego de cumplir con su pensión y deseando compartir con sus hijos y darle un nuevo rumbo a su vida.