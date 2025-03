Ornella Sierra estalló ante los fuertes comentarios que ha recibido sobre su cuerpo

Recientemente por medio de su red social Instagram la host digital de la actual temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, Ornella Sierra, salió al paso ante los diversos comentarios que ha recibido por parte de algunos miembros de su comunidad digital.

PUBLICIDAD

Lea también: Karina regresa a la placa de nominados por decisión de Sebastián Arias en ‘La Casa de los Famosos’

Indicó que muchos les han preguntando por su ausencia y si estaba bien, por lo que confesó que no ha estado a su 100 % bien, por lo que quiso aclarar, ya que reiteró que le gustar estar activa en las redes sociales.

“Si quería hablar con ustedes, hace poquito, estuve como que muy expuesta a comentarios feos de mi cuerpo. Mucha gente me decía ‘es que tienes esos senos demasiado grandes’, ‘es que te estás viendo gruesa’, ‘es que mírate ese brazo todo gordo’. ¡Uy, bebés! Y eso, la verdad, es que sí me dio durito, porque venia de una época de desorden, o sea, sentí que me estaban regañando, pero… ¡Eche! Yo soy un ser humano, yo tengo derecho a disfrutar”, dijo Ornella Sierra.

Sobre el video de Ornella Sierra aparecieron varias capturas de pantalla en las que se leen frases como “Y la pierna para cuando”, “Esas tet@s están ya super exageradas”, “esas prótesis caídas, que horror”.

Ornella Sierra desde las redes sociales Foto: Instagram @ornellasierra

Precisó que, así como tiene derecho a disfrutar, también a retornar al camino, y que apareció de nuevo porque ya se siente mejor. Indicó que ya está juiciosa con la dieta, con los ejercicios y que eso le da un poco de tranquilidad y paz mental.

“Bebés, y yo les digo algo, cuando a mí un mal comentario me afecta es porque no jod@ me tocó una fibra, porque me están tocando un punto sensible, por lo menos cuando yo sé que estoy así rebuena, remarcada, rechupada y ustedes me dicen gorda ¿yo qué les contestó? Gorda de la pongo ja, ja, ja o algo así”, dijo en medio de risas Ornella Sierra.