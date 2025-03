Karina regresa a la placa de nominados por decisión de Sebastián Arias en ‘La Casa de los Famosos’’

Durante la gala 44 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se vivió mucha tensión, pues llegó la primera llamada de las tres pautadas para esta semana y fue precisamente el modelo Sebastián Arias quien la contestó.

Esto se produjo en horas de la tarde cuando el joven atendió la llamada en la que el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ le indicó “Sebastián, esta noche en la gala Carla y Marcelo te informar lo que deberás hacer por contestar esta llamada”.

Pero mientras la expectativa creía dentro de la casa, finalmente los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le indicaron a Sebastián que la llamada se refiere a nominar a dos famosos.

“Sebas, resulta que hoy tienes un poder o no sé cómo se podría decir… una decisión que tomar: tienes que nominar a dos famosos. ¿Quiénes son y por qué? Recuerda, hay reglas no puedes hablarlo con nadie, no permitas por ahí esas manipulaciones”, dijo Carla Giraldo.

Momentos después tuvo que dar a conocer a quienes enviaría a la placa de nominados y escogió a Yana Karpova y Karina García. Precisó que por ser las personas con las que menos comunicación ha tenido en la casa.

¿Cuándo serán las otras llamadas?

La segunda llamada se dará este jueves en la que la persona que la conteste debe “sacar de la placa a un nominado. Si estás nominado debes elegir a otro” y la última será el viernes “intercambia a un famoso de la placa por alguien que no esté nominado”.

Así va la placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’

Es de recordar que la primera nominada de la semana es Melissa Gate por decisión del eliminado Coco, quien dijo que lo hacía porque “me parece una persona como lo dije en el lunch hoy, me parece una persona que es muy estratega, es muy inteligente, pero no le compro ya su personaje, no, no se lo compro, entonces, por eso la nomino, no sabe aceptar las cosas y pienso que uno tiene que aceptar cuando se lo dije de la mejor manera”.

Sin embargo, no son los únicos pues este miércoles 12 de marzo se conocerán a los nominados por la casa, por el público y por el líder de la semana que es el actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano y el domingo habrá doble eliminación.