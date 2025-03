Esposa de Juan Pablo Raba reveló que la Virgen María se le apareció y le ayudó con la salud de su hijo

Juan Pablo Raba es un reconocido actor colombiano con una destacada trayectoria en cine y televisión, tanto a nivel nacional como internacional, desde hace varios años está casado con Mónica Fonseca una reconocida periodista, presentadora y activista colombiana con una destacada trayectoria en los medios de comunicación; en esta oportunidad compartió en sus redes sociales la aparición de la virgen ante ella.

La revelación ocurrió momentos antes de que su hijo, Joaquín, fuera sometido a una cirugía de urgencia. Inicialmente, había sido ingresado a la clínica con un diagnóstico de amebiasis; sin embargo, tras una evaluación más detallada, se descubrió que padecía un grave problema pulmonar que hizo necesaria una intervención quirúrgica.

Mónica, que desde siempre ha sido una mujer de fe, reveló para el pódcast ‘Sinceramente Cris’ que tras la preocupación de su hijo, soñó con la virgen María, que la aconsejó sobre sus relaciones y le aseguró que su hijo estaría bien. La actriz comentó: “Me soñé con la Virgen, más que un sueño fue como una visión, una visita”.

Cuando la presentadora le comunicó a la Virgen que debía ofrecerle para que su hijo Joaquin saliera a salvo de la operación, la Virgen le comentó: “Hay algo que no te deja tranquila, un cargo de conciencia, en algo que no fuiste justa, en algo que no practicaste de lo que predicas, fue un mensaje claro que necesitaba escuchar para poder estar tranquila y continuar con fe”.