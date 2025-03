A Diego Daza le sacaron canción por andar regalando ‘plata’ en Nequi

A sus 37 años el cantante Diego Daza se ha consolidado como uno de los artistas más queridos del género, no solo por su talento sobre la tarima y frente a los micrófonos, a esto se le suma la interacción que tiene con sus fanáticos, muestra de esto es la estrategia que utiliza en sus presentaciones en las que regala ‘plata’ al Nequi de sus seguidores. Es tal el auge de esto que ya le sacaron canción al respecto.

El intérprete de ‘La foto’, ‘La química’, ‘El DM’, ‘El rey es la reina’ y ‘El trabalengua’, se ha vuelto viral en los últimos meses luego de que posteara varios videoclips en los que le pide a los asistentes a sus ‘parrandaas’ el número de su celular para hacerle una transferencia y apenas hace la transacción los llena de elogios y les dice que “vivan sabroso”, con la ‘platica’ que les da.

Esta situación escaló recientemente a un nuevo nivel luego de que uno de sus ‘Dacistas de corazón’, que se hace llamar en redes como ‘Musi’, se le midió a sacar una canción al respecto, con el anhelo de que el Daza analice la letra y quizás se atreva a grabarla.

“Ella quiere conocer París, ir al Central Park en Nueva York, pero no saben que yo debo hasta lo que yo no tengo. Estoy empeñado mi amor, pero algo me invento. Ella solo pide Lois Vuitton, quiere modelarme un Chanel y el paga diario en la reja ya está que me tumba la puerta. Pero usted no se preocupe usted tiene quien le resuelva. Así me toque publicar el Nequi, no te preocupes que yo resuelvo”, es la pegajosa letra de este fan.