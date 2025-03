“No apruebo renunciar a los sueños, especialmente cuando se llega a los 40”: Silvana Piedrahíta explica su método para encontrar el amor

Cada vez son más las mujeres que se sienten insatisfechas con su vida amorosa y buscan algo más profundo, una conexión que vaya más allá de lo superficial. En un mundo donde las relaciones parecen volverse más complicadas, el deseo de encontrar un amor auténtico y alineado con el crecimiento personal es más fuerte que nunca.

PUBLICIDAD

Silvana Piedrahíta, reconocida coach de relaciones y experta en desarrollo personal, ha guiado durante años a cientos de mujeres en este camino. Ahora, con su libro El Método Mag1c Love, comparte su experiencia para ayudar a quienes desean transformar su vida amorosa y atraer una relación basada en la alta conciencia, además de incentivar el crecimiento personal para compartirlo con el otro. En Publimetro Colombia hablamos con Silvana sobre su recorrido como coach y el método que ha desarrollado junto a otras mujeres y para su misma relación.

¿Cómo inició tu paso por el método y cómo tu relación sentimental se hizo prueba de su efectividad?

Hace tres años, mientras aplicaba este método, me encontraba en un proceso profundo de desarrollo personal y espiritual. Ya estaba ayudando a otras personas a materializar sus sueños, pero aún no había logrado manifestar una pareja. Entonces me dije: ‘Si tienes un método con el que acompañas a la gente, ponlo en práctica y mira qué pasa’.

Decidí aplicarlo en mi propia vida y, gracias a ello, encontré a la persona con la que estoy ahora. Fue en ese momento cuando comprendí que debía enfocar este método en ayudar a mujeres a manifestar una relación consciente.

En el libro, encontrarás un método aplicable a cualquier sueño, pero con un enfoque especial en materializar una pareja alineada con el crecimiento personal. No se trata solo de atraer a alguien, sino de construir una relación de alta conciencia, donde ambos crezcan, evolucionen y formen un proyecto de vida en conjunto. La idea es que, estando juntos, brillen y sean mejores cada día.

¿Por qué la tendencia se ha volcado al poder de las palabras y la manifestación?, ¿de qué se trata este método y como darle otras intenciones a nuestras afirmaciones?

Creo que las personas han comenzado a darse cuenta de que tienen un poder real para transformar su propia realidad. Las mujeres, en particular, suelen tener una conexión más fuerte con lo místico, con lo intuitivo. Poseen lo que comúnmente se conoce como un ‘sexto sentido’ y, en muchos casos, están más dispuestas a probar algo sin necesidad de verlo primero para creerlo. Es como un instinto que las lleva a decir: “Lo voy a intentar”.

PUBLICIDAD

Muchas veces, cuando los escuchas, sientes que algo en ti se alinea con esa idea y dices: ‘Esto tiene sentido, sé que funciona’. También influye el hecho de ver los resultados en otras personas. Si alguien constantemente se queja y repite que todo le sale mal, su realidad parece confirmarlo. En cambio, aquellos que buscan aprender, crecer y encontrar un propósito, incluso en los momentos difíciles, suelen proyectar una energía diferente, más positiva y, al menos, parecen vivir con más felicidad.

Creo que estamos viviendo un despertar de conciencia. Cada vez más personas buscan conectar con aspectos más profundos, espirituales y emocionales. Y en este contexto, estos mensajes se vuelven más atractivos.

¿Por qué debemos dejar de lado la idea del amor romántico y reemplazarla por el amor consciente?

El concepto de relación romántica en las novelas latinoamericanas lo han hecho muy tóxico, mostrando historias de amor complicadas y dolorosas. Nos han enseñado a idealizar relaciones perfectas, como las de las películas, y queremos que todo sea ideal, pero en la práctica eso no existe. Muchas veces, el que se comporta con tanto amor al principio termina siendo emocionalmente irresponsable, lo que se conoce como “love bombing”. Además, los modelos familiares que muchos tenemos no son los más bonitos. Crecemos con contextos abusivos y traumáticos, como ver violencia o relaciones disfuncionales, lo que marca nuestras creencias sobre el amor y dificulta tener una relación sana.

Para tener una relación bonita, es necesario un proceso de transformación personal, reconocer nuestros contextos y decidir construir algo diferente, incluso si nuestra familia o entorno fue abusivo. Si no sanamos esos vacíos emocionales y traumas, terminamos trayéndolos a nuestras relaciones, lo que genera fricciones y hace que muchos prefieran estar solos. No es necesario estar completamente sana para tener una pareja, pero sí es crucial ser consciente y trabajar en sanar, porque las heridas expuestas generan dolor y dificultades.

En esta época que hay tantas herramientas digitales, lo mismo las aplicaciones para crear relaciones, ¿cómo entran este tipo de posibilidades dentro del método?

Las aplicaciones de citas pueden ser una herramienta poderosa para conocer personas, pero también pueden convertirse en un reflejo de nuestras heridas emocionales si no somos conscientes de lo que nos detona.

Desde mi perspectiva, lo que sucede es que cuando entras a una aplicación sin un trabajo previo de autoconocimiento, lo que encuentras ahí es un espejo de tus miedos y patrones no resueltos. Por ejemplo, si tienes dificultad para manejar el rechazo, y tras varios intentos no obtienes respuesta o te rechazan constantemente, llegará un punto en el que dirás: ‘Esto no es para mí’ y abandonarás la aplicación, no porque no funcione, sino porque no puedes sostener la confrontación emocional que genera.

Si tu herida es el abandono, cada vez que alguien te haga ghosting, te quedarás días preguntándote qué hiciste mal, analizando cada mensaje, reviviendo la situación una y otra vez. Esto puede llevarte a sentirte emocionalmente agotada y decidir que ‘esto solo me hace sentir mal’.

Sin embargo, cuando una mujer empieza a tomar conciencia de sus detonantes y reconoce cuáles son esos puntos que la hacen querer renunciar al proceso de materializar pareja, puede transformarlos. Si comprende de dónde viene su miedo al rechazo o al abandono, y trabaja en sanar esas emociones, su experiencia en las aplicaciones cambia.

¿Cómo ayuda Magic Love a cambiar la perspectiva que se tiene de las apps de citas y a atraer relaciones más alineadas con el crecimiento personal y lo tangible?

Cuando usas aplicaciones de citas sin ser consciente de lo que te detona emocionalmente, cada rechazo o ghosting puede afectarte profundamente. Sin embargo, al trabajar en tu autoconocimiento y ser responsable de tus emociones, puedes manejar mejor esas situaciones, sin tomártelas de manera personal.

El autoconocimiento y el trabajo interno son clave en este proceso. Cuando estás fortalecida internamente, lo que pase en el mundo externo, ya sea en aplicaciones o en la vida, no te afectará tanto. Si has trabajado en ti misma y tienes las herramientas necesarias para romper patrones, como los de siempre caer en relaciones que no te benefician, estarás más preparada para enfrentar cualquier situación sin caer en los mismos errores.

Las aplicaciones no son para encontrar el amor, sino para concretar citas. El verdadero trabajo está en salir al mundo, conocer personas y evaluar la química sin quedarte atrapada en la virtualidad.

Si estás trabajando en tu crecimiento personal, la pareja puede llegar de muchas maneras: por una aplicación, por el vecino que toca la puerta, o de una forma inesperada. Lo esencial es que, al estar consciente de tu valor y tus herramientas internas, el proceso se vuelve mucho más sencillo.

¿Qué cambios y historias has visto que hablan de los resultados, tanto los tuyos personales como los que has visto alrededor del programa?

Antes, mi vida amorosa era un desastre, siempre terminaba con hombres problemáticos. Después de aplicar el método, comencé una relación más sana y en constante crecimiento. He visto resultados positivos en mujeres del programa, algunas materializan pareja rápidamente, mientras que otras avanzan más lentamente según su proceso. Muchas mujeres exitosas profesionalmente, pero vacías emocionalmente, han aprendido a abrirse a relaciones saludables. También he trabajado con mujeres que rompieron patrones de relaciones cortas o estancadas, y han dejado de aceptar roles como “la amante”, cambiando su mentalidad para buscar relaciones más equilibradas.

Mi enfoque sobre la soltería es que no está mal elegirla, pero si se hace por resignación, se pierde la oportunidad de transformar miedos como el rechazo o el abandono. No apruebo renunciar a los sueños, especialmente cuando se llega a los 40 y se siente que ya no hay oportunidad de amar o ser amada. Siempre insisto en que, si vives muchos años más, no hay razón para renunciar a lo que deseas. Cumplir sueños es posible, sin importar la edad.