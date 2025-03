Mary Méndez no se guardó nada y arremetió contra las tendencias de pérdida de peso

Mary Méndez, reconocida presentadora del programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión, no se guardó nada al hablar sobre las populares tendencias de pérdida de peso que inundan las redes sociales. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la también empresaria hizo un llamado a sus seguidores a no caer en prácticas alimenticias extremas que pueden comprometer tanto la salud física como mental.

En su mensaje, Méndez expresó su preocupación por la cantidad de información errónea que circula en redes, promovida muchas veces por personas sin formación en nutrición.

“No los culpo, porque todo el día estamos viendo en redes sociales que no comas esto, que no comas lo otro, y uno termina paniqueado, limitándose a ensalada, pollo y brócoli”, comentó con su característico estilo directo. Señaló que esta restricción excesiva conduce a desbalances hormonales, haciendo que las personas pierdan el control los fines de semana, no por falta de voluntad, sino porque el cuerpo no puede sostener ese ritmo.

Un llamado a la conciencia alimentaria

Méndez criticó duramente los retos de pérdida de peso que prometen resultados en 30 días, calificándolos de irreales y dañinos. “¿Quién ha dicho que en 30 días te van a acompañar por el resto de tu vida? Tienen que ser hábitos, el conocimiento lo tienes que tener para siempre, para que tú seas el dueño de tu vida”, afirmó. Además, destacó la importancia de la salud mental en el proceso de pérdida y ganancia de peso, recordando que los trastornos alimenticios están cobrando cada vez más vidas.

La presentadora también abordó las críticas que ha recibido por tener una panadería, dejando claro que su emprendimiento nació de su amor por el pan y su deseo de disfrutar de la comida sin culpas. “Yo tengo una panadería porque amaba comer pan, y vivía igual que tú, comiéndome el pan”, dijo, reafirmando su compromiso con promover una alimentación consciente y equilibrada.

Con este mensaje, Mary Méndez invitó a su audiencia a informarse, a buscar asesoría profesional y, sobre todo, a dejar de lado las soluciones rápidas para enfocarse en construir hábitos sostenibles que realmente beneficien su bienestar a largo plazo.