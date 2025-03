Usuarios reportan la caída de la página de votaciones de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es un reality show que ha capturado la atención del público en diversas partes del mundo, incluyendo Colombia. El formato consiste en reunir a un grupo de celebridades en una casa, donde son grabados las 24 horas del día. La audiencia tiene un papel crucial, ya que a través de sus votos, deciden quién permanece en la casa y quién es eliminado. La convivencia, los conflictos, las alianzas y las estrategias que se desarrollan dentro de la casa, son los elementos que mantienen el interés del público. Además, las transmisiones en vivo y los programas diarios, permiten a los espectadores seguir de cerca cada detalle de la vida de los participantes. En Colombia, el programa ha generado gran expectativa y ha logrado altos niveles de audiencia, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de la televisión nacional por el momento.

La más reciente eliminada fue Yaya Muñoz que a petición del público obtuvo la menor puntuación para seguir en la casa más famosa del país. Antes de su salida ya estaban teniendo algunos roces con Melissa Gate y Norma Nivia, con Gate porque fue la encargada de ponerla en la placa para sacar a Emiro de allí. Mientras que con la actriz era por los rumores de que Mateo ‘Peluche’ tenía una relación con ella por estrategia, comentarios que empezaron a surgir por Yaya, además que con su salida dejo nominada a Norma Nivia.

Por otro lado, las votaciones para que el público apoye a sus favoritos ya están disponibles, teniendo en cuenta que se vota para que no entren a la placa de nominados. Sin embargo, varios usuarios han manifestado por medio de X que la página no ha estado disponible durante todo el día y una persona en particular se quejó porque la dejaba votar por todos los participantes, menos por Melissa Gate. Otros han explicado que ya está funcionando con normalidad.