¿‘Medusa’ de Netflix es el reflejo de un país como Colombia? actores responden en exclusiva para Publimetro

Bárbara Hidalgo está próxima a convertirse en la CEO de Medusa, un poderoso conglomerado de la Costa norte de Colombia, pero justo el día de su posesión sufre un accidente en altamar. Cuando todos la dan por muerta y la investigación de su caso concluye que el mar se tragó el cuerpo de la millonaria, Hidalgo regresa para darse cuenta de que fue víctima de un atentado fallido. Junto a Danger Carmelo, el investigador de su caso, se proponen descubrir al verdadero culpable.

PUBLIMETRO conversó con los protagonistas sobre el misterio, ambición y poder que hay detrás de esta historia.

¿‘Medusa’ de Netflix es el reflejo de un país como Colombia?

En medio de la entrevista conconcediconconcedida a Publimetro, se le preguntó a los actores si creían que Medusa es un espejo de la realidad colombiana, Mabel Moreno,quien interpreta a Úrsula mencionó: “Sí, total, lo es 100%. Yo creo que sacándolo de la costa, Gabriel García Márquez escogió Macondo en la costa porque todo pulula más, como que está todo hervido ahí y todo se ve un poco más que en otras regiones. Y creo que esta es una historia que pasa en la costa en nuestra historia, pero que puede pasar en cualquier parte del mundo. Es una historia global, la maldad, el poder, la necesidad de poder, eso es humano, entonces está en todos lados”.

Al cuestionarles sosobre el concepto de poder también dieron de qué hahablahablar, ya que Mabel Moreno añadió a la conversación: “Yo creo que no hay que pelear con el poder, porque es que el poder no es lo que corrompe, el poder es simplemente una energía que está ahí y el ser humano decide qué hace con ese poder. Entonces a mí no me gustaría pelear con el poder porque también tiene muchas ventajas ser poderoso, y ser poderoso significa muchas cosas, poder levantarme de mi cama, poder estar aquí sentada. Entonces, yo no quiero pelear nunca con eso ni pensar que necesariamente el poder hace a todo el mundo malo, creo que no. Creo que el que es malo y tiene poder, eso lo que va a hacer es magnificar lo que ya era. Si tú eres bueno y tienes poder, vas a magnificar lo que tú ya eres. Eso es como una lupa y simplemente va a mostrar quién eres cuando estás ahí.

Diego Trujillo: “A diferencia de Mabel, creo que corrompe necesariamente, es el camino que lleva al hombre a querer cada vez más. Estamos hablando quizás de distintas clases de poder. El poder como la acumulación de poder político, poder económico, eso necesariamente termina corrompiendo al ser humano, que es vulnerable y que es humano, y que es prácticamente imposible descubrir a ese ser que es absolutamente bueno y blanco. Claro, exacerba, sí. Pero yo lo que creo en mezclar los dos es que el poder sí, mejor dicho, te pone a que salga lo peor de ti, pero hay gente con poder que sí yo creo que se ha logrado mediar muy poca. Tal vez la mayoría sí terminan enceguecidos y podridos por el poder, por lo que trae”.

Mientras que Sebastián Martínez añadió: “Pero sin duda alguna uno ve a Mujica (expresidente de Uruguay) y se salva. Son muy pocos los que se salvan. Pero sin duda alguna, sí es un poco la lupa que dice también Mabel. Si tú tienes por ahí una raicita de algo podrido y feo que no le has echado el agua suficiente, el poder es esa agüita que lo exacerba. Pero ahí estoy más con Diego. Por lo general es más para lo malo. Porque yo pienso que es también como decir y renunciar al poder. Y de alguna manera nosotros tenemos un poder. Claro, pero precisamente cuando llega por ejemplo la fama y todo eso, inmediatamente tú ves cómo empieza dentro de ti, le echan agua a cosas que tú dices, ¡juepucha, el ego!“.