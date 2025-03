“Saco las garras” Yaya Muñoz sobre las declaraciones de La Jesuu hacia ella

Sofía Avendaño fue la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos’, que tan solo estuvo ocho días dentro de la casa, pero en esos días de convivencia pudo pasar por todos los estados de ánimo y compartir con sus compañeros, incluso limar perezas y desatar otras polémicas. Después de su salida, Sofía ha estado más presente en sus redes sociales y así mismo estas crecieron, sumándole seguidores. Esta mañana pasó por RCN Radio, acompañando a Yaya Muñoz, la última eliminada del reality, y estuvieron hablando de varias situaciones de la casa, incluyendo algunas declaraciones de La Jesuu.

PUBLICIDAD

En el caso de Yaya no había quedado nominada en primer momento, pero después llegó a la placa de nominación por Melissa Gate quien tuvo el poder para salvar a Emiro e intercambiarla por ella, lo que generó que Gate se ganara como enemiga a Muñoz, que sus últimos días dentro de la casa le hizo la guerra y también a Norma Nivia. Muchos han indicado que Yaya siempre tuvo celos de la relación que ha consolidado Mateo ‘Peluche’ con la actriz, también le han criticado varias de las conductas que tuvo. Una de ellas fue la Jesuu, que tras su salida se dio cuenta de todo lo que estaban opinando por fuera de la casa y así se dio cuenta de quién era Yaya Muñoz.

Al pasar por RCN Radio, La Jesuu dio algunas palabras “Tienes que pegarte mucho al psicólogo en cuanto salgas hermosa, sabes por qué, porque por andar buscando en los demás tus errores la gente no te permite. Sacate de la cabeza que lo que tú estás haciendo mal está en los demás, autoevalúate, revísate, a veces el del error es uno. Mi salida no tiene nada que ver con lo que a ti la gente te esta juzgando (...)”

Esta grabación se la mostrarían hoy en la mañana a Yaya Muñoz, por lo que respondió a La Jesuu “Entiendo las palabras que está diciendo, pero también es como enredada, dice mucho pero dice poco. Entendí que la gente me saco que por falsa, por no sé qué. Que uno tiene que aceptar los errores, claro, pero yo no necesito ejemplo de La Jesuu (...) por qué La Jesuu no hizo eso dentro de la casa, cómo que ella sacó las garras fue acá y allá se la paso durmiendo.”