Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII llega a las salas de cine en Colombia

Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII, la innovadora película de 1972 dirigida por Adrian Maben, regresa a los cines en abril de 2025. Trafalgar Releasing y Sony Music Vision estrenarán la película del concierto en cines selectos e IMAX de todo el mundo a partir del 24 de abril y las entradas están a la venta a partir el próximo 5 de marzo.

Pink Floyd At Pompeii es anterior al lanzamiento de The Dark Side Of The Moon. La película documenta lo que hizo Pink Floyd antes de convertirse en gigantes de las listas de álbumes en ambos lados del Atlántico, donde su música sigue siendo celebrada hasta el día de hoy. Ambientada en las inquietantemente hermosas ruinas del antiguo anfiteatro romano de Pompeya, Italia, esta película única e inmersiva captura a Pink Floyd realizando un concierto íntimo sin público.

Filmada en octubre de 1971, la actuación marcó el primer concierto en vivo que tuvo lugar en Pompeya, y presenta los vitales “Echoes” “A Saucerful of Secrets” y “One of These Days”. Las impresionantes imágenes del anfiteatro, capturadas tanto de día como de noche, amplifican la magia de la actuación.

Esta nueva versión está remasterizada digitalmente en 4K a partir del metraje original de 35 mm, con audio mejorado recientemente mezclado por Steven Wilson. Además de que está acompañada por el álbum en vivo, que será lanzado por Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music, en CD, audio digital y, por primera vez, en Dolby Atmos y en vinilo, a partir del 2 de mayo.

Nick Mason dijo al respecto: “Pink Floyd: Live At Pompeii es un documento raro y único de la banda tocando en vivo en el período anterior a The Dark Side Of The Moon“.

Los boletos saldrán a la venta a partir del miércoles 5 de marzo a las 6 a.m. PT / 9 a.m. ET / 2 p.m. GMT.

Lista de canciones del álbum

Lado A

1. Pompeii Intro

2. Echoes - Part 1

3. Careful With That Axe, Eugene

Lado B

1. A Saucerful of Secrets

2. Set the Controls for the Heart of the Sun

Lado C

1. One of These Days

2. Mademoiselle Nobs

2. Echoes - Part 2

Lado D

1. Careful With that Axe, Eugene - Alternate take

2. A Saucerful of Secrets - Unedited