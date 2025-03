Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ actúa rápido ante alerta de posible enfermedad

Yaya Muñoz fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

‘La Casa de los Famosos Colombia’ se ha convertido en la gran apuesta de RCN, con transmisiones diarias que, pese a un inicio tambaleante, han logrado captar la atención del público gracias a las intensas dinámicas y confrontaciones entre los participantes.

La producción incluso trajo de vuelta a antiguas personalidades de la primera temporada como Ornella Sierra y Karen Sevillano para revitalizar el formato, estrategia que parece estar dando resultados con una leve mejoría en los índices de audiencia.

Uno de los exparticipantes que ha vuelto a ser noticia es Alfredo Redes, influencer cartagenero que vivió una polémica estancia en la casa debido a sus constantes enfrentamientos con otros concursantes. Alfredo compartió recientemente en sus historias de Instagram que los casi cuatro meses de encierro comenzaron a afectarle la salud, llevándolo a tomar medidas para cuidar su bienestar.

El creador de contenido confesó que, a partir del tercer mes en la casa, empezó a experimentar altos niveles de ansiedad y estrés, algo que nunca había vivido antes. Esta situación derivó en una preocupante caída del cabello, lo que lo motivó a buscar tratamiento especializado para su cuero cabelludo. “Por eso se me empezó a caer el pelo, el encierro me imagino. Nunca se me había caído el pelo, nunca había sufrido de eso”, relató Alfredo, explicando que acudió a una empresa que le ofreció terapias capilares con resultados positivos.

Alfredo también aprovechó para reflexionar sobre la importancia de la salud mental, animando a sus seguidores a buscar ayuda psicológica si atraviesan situaciones similares. “Yo antes no creía en nada de eso, pensaba que los psicólogos eran para locos, pero es mentira. Cuando te quiebras un pie, vas al doctor; pues el cerebro también se quiebra”, expresó con sinceridad, resaltando el valor de cuidar tanto el cuerpo como la mente.

El fin de su matrimonio: otra consecuencia del reality

Además de los problemas de salud, Alfredo reveló en 2024 que su participación en el programa también afectó su vida personal, llevándolo a separarse de su esposa.

Según explicó, la exposición mediática y las tensiones acumuladas durante el encierro pasaron factura a su relación con Yulieth Almario, llevándolos a tomar caminos distintos tras finalizar la competencia.

Aunque no profundizó en los detalles, el influencer manifestó estar enfocado en su recuperación emocional y en seguir construyendo una versión más fuerte y saludable de sí mismo.