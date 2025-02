¿Otro bebé en camino? Marcela Reyes aclaró si planea darle un hermanito a su hijo

Marcela Reyes, reconocida DJ de guaracha y creadora de contenido, compartió con sus seguidores que recientemente se sometió a varios retoques estéticos con el objetivo de mejorar su apariencia y fortalecer su autoestima. La artista, siempre abierta con su público, reveló los detalles de su transformación a través de sus historias en Instagram.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: ¿Se viene reconciliación? Dj Exotic y Marcela Reyes arreglaron su relación tras el trágico atentando que sufrió el dj

Reyes explicó que una de las intervenciones fue una cirugía para marcar su abdomen. A pesar de haber seguido un estricto régimen para bajar de peso, no había logrado el resultado tonificado que deseaba. Decidida a sentirse plena con su cuerpo, optó por este procedimiento y ahora se encuentra en proceso de recuperación.

En medio de la expectativa de sus seguidores por su estado de salud, surgieron preguntas sobre su vida personal, especialmente sobre la posibilidad de darle un hermano a su hijo Valentino.

La empresaria no esquivó la pregunta y respondió con sinceridad: “Sí quería ser mamá de nuevo, el año pasado lo intenté, pero como que pensé bien y creo que no es momento. Ahora quiero congelar mis óvulos, obvio yo quiero ser mamá de nuevo, quiero por ahí dos más, pero este año me voy a enfocar mucho más en mi carrera, ya lo decidí”.

A pesar de posponer sus planes de maternidad, Reyes reafirmó su amor por la familia y su fe en los tiempos de Dios. “Me encanta ser mamá, tener una familia, ustedes saben que yo amo el hogar. Lo que Dios me tenga, acá voy a estar esperándolo con los brazos abiertos, vamos a ver qué pasa”, agregó la artista.

Con decisión demostró su compromiso con su crecimiento personal y profesional, consolidándose como una figura inspiradora para muchos de sus seguidores.