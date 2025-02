Kevyn se coronó como el ganador de la temporada 2024 del ‘Desafío’. Pese a ser destacado por sus habilidades físicas durante el reality, después de la culminación de los capítulos, Kevyn se ha vuelto el centro de la opinión pública por sus diferentes polémicas. Entre ellas, la relación tan cercana que llegaron a tener con Guajira, ya que ha sido una gran amistad para su vida.

A pesar de llevar varios meses viviendo desde la realidad y fuera de las cámaras, el deportista se sinceró y reveló con qué exparticipante no quisiera tenerlo cerca.

Kevyn del ‘Desafío’ reveló con qué participante del reality no se juntaría ni para tomar un tinto

En un video subido a las redes sociales del reality, Kevyn mencionó: “Yo siento que con todos me hablaría, pero yo creo que no me tomaría un café con Natalia, no creo que tenga un porqué. Yo creo que ya todo quedó ahí. No veo el porqué ni la necesidad de hacerlo”. Cabe recordar que entre él y Natalia llegó a surgir una relación, pero que al final se esfumó con rapidez.

Dicha respuesta por parte del ganador del ‘Desafío’ generó reacción por parte de los internautas: “Qué gallo de pana ..está dolido por la herida ... Inmaduro muchacho”, “Si le preguntan a Natalia, ella diría lo mismo, no sé por qué hacer show, no se trata de si es hombre o mujer, que no se debe hablar el hombre de una dama”, “Si fuera quedado callao era mejor mano hay se ve que es un inmaduro tú crees que Natalia quiere tomarse un café contigo, ustedes se quedaron chiquitos delante de ese hembrón”.

Pese a que muchos estuvieron en desacuerdo, algunos sí acertaron las palabras de Kevyn. Pero a pesar de que ambos siguen sus caminos y vidas propias, siguen generando controversia cuando se mencionan mutuamente.

