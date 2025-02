Manuela Gómez desmintió influencia de reality peruano en su ausencia de ‘La Casa de los Famosos’

La influencer y empresaria Manuela Gómez ha salido a desmentir los rumores que circulan en redes sociales sobre su supuesta exclusión de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ debido a comentarios negativos hacia un reality peruano en el pasado. La polémica surgió luego de que algunos usuarios afirmaran que su comportamiento en el programa ‘Combate’ en 2014 habría cerrado las puertas a nuevas oportunidades televisivas.

Manuela, conocida por su carisma y autenticidad, utilizó sus plataformas digitales para aclarar la situación. “Nadie sabe lo que pasó en el reality de Perú. Nadie sabe por qué me devolví. Los chismes que andan por ahí no son ciertos. La única que sabe la historia de lo que pasó en Perú, soy yo. Todavía no la he contado, pero si me llevan a ‘La Casa de los Famosos’ también les cuento qué fue lo que pasó”, declaró, dejando abierta la posibilidad de revelar detalles inéditos si llegara a participar en el reality.

Mientras tanto, Manuela compartió con sus seguidores que está evaluando el futuro de su emprendimiento de postres, el cual ha estado generando pérdidas. Sin embargo, con su característica determinación, aseguró que aprovechará la materia prima que ya tiene para intentar recuperar parte de la inversión.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, varios fans le consultaron si estaría dispuesta a ingresar a ‘La Casa de los Famosos’. La influencer respondió con humor y confianza: “A ese programa le falta es una Manuela Gómez”, insinuando que su presencia podría ser clave para generar contenido atractivo y mantener a la audiencia enganchada.

Con su estilo directo y sin filtros, Manuela Gómez sigue siendo un tema de conversación en el mundo del entretenimiento. Aunque su participación en el reality de RCN aún es incierta, su capacidad para reinventarse y conectar con su público la mantiene en el centro de la atención mediática.