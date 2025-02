Juan Uricoechea el lobo de la manada de Shakira que custodia más de 10.000 objetos de la barranquillera

Una máquina de escribir, la de su padre, William Mebarak, fue uno de los primeros objetos que impulsó a Shakira a ser lo que es hoy, la artista más grande de Colombia; distinción que no solo está respaldada por su laureada carrera y distinción global, también por sus apasionados fanáticos, uno de ellos Juan Uricoechea, hombre que al igual que la barranquillera inició la pasión más grande de su vida con un regalo hecho por su madre, mismo que hoy por hoy lo ha llevado a tener una colección de más de diez mil objetos en los que reposan en el existir y la grandeza de esta cantante que está de gira por el mundo con ‘Las mujeres ya no lloran’.

PUBLICIDAD

“Todo empezó cuando yo tenía 12 años, mi mamá me regaló mi primer casete de Shakira, el de ‘Pies descalzos’; yo era muy pequeño y aprecié tanto ese regalo que no paraba de escuchar el álbum, me obsesioné por completo. Fue muy importante para mí y todo se iba atando de a poco, ya que a la salida de mi colegio empezaron a vender afiches de ‘Shaki’, stickers y otras cosas, que empecé a comprar y guardar sin tener en mente que esto se volvería toda una colección”, fueron las palabras con las que Uricoechea describió la manera en la que la intérprete de ‘Antología’ llegó a su existir en su adolescencia, tiempo en el que tanto fan como cantante no se han separado en lo absoluto, a pesar de que el destino los juntó durante un corto pero gratificador instante.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Así funcionará TransMilenio durante los conciertos de Shakira en Bogotá y hacer más fácil el regreso a casa

Juan Uricoechea mayor coleccionista de Shakira en Colombia Lucía López Duarte Alejandro Castelblanco

“Mi interés por conocer a la artista me llevó a comprar varios periódicos y revistas con entrevistas de ella; ese fue el inicio de mi amor por Shakira y sin buscarlo el comienzo de esta gran colección. Ese casete aún está y lo cuido como lo más preciado. Yo tuve un pequeño contacto con ella en 2018 cuando hizo su show en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se hicieron en Barranquilla. Aunque la vi poco tiempo para mí, fue más que gratificante ver que se tomó un espacio para firmarme algunas cosas”, añadió Juan.

Son más de 300 portadas de revistas, más de 8000 artículos de periódicos de todo el planeta, postales, afiches, vinilos, elepés, muñecas, pancartas, boletas de conciertos y demás merchandising oficial de la barranquillera los que Uricoechea ha compilado durante más de 20 años, labor que no ha abandonado en lo absoluto a pesar de sus estudios y posterior trabajo como Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Nacional y sus especializaciones que lo han llevado a ser un destacado profesor, actor, bailarín y coreógrafo, camino que le ha permitido plantear y ejecutar procedimientos para que su masiva colección se mantenga intacta a pesar del paso del tiempo.

“En temas de cuidado, mantener la colección es algo bastante difícil, pues yo vivo en un apartamento pequeño y el cuidar 10.000 objetos implica un gran trabajo, que por supuesto hago con amor y respeto. Yo soy muy metódico, no por nada elegí ser profesor universitario, entonces al momento de organizar mis cosas tengo varios procesos establecidos; por ejemplo, los periódicos y las revistas, tienen un proceso de conservación bastante efectivo, ya que tengo unas bolsas especiales con algunos agujeros de ventilación a lo que se le suma el organizar todo por tamaños para un buen embalaje. El manejo del aire también es súper importante, ya que las muñecas, perfumes y demás deben estar en un lugar en el que no este presente la humedad; es algo tedioso, pero a la vez chévere porque me gustan las cosas de Shakira”, afirmó Juan en conversación con el diario gratuito más grande del mundo.

Juan Uricoechea Lucía López Duarte Alejandro Castelblanco

Pero más allá de tener la distinción de ser el fan número uno de ‘Shaki’ para este fanático es vital el seguir forjando comunidad y con ello no solo seguir sumando cosas a su colección, también dejar algo para las futuras generaciones, haciendo que su esfuerzo sea disfrutado por quienes como él son parte de la multitudinaria manada de la ‘Loba’.

PUBLICIDAD

“Yo llevo 12 años perteneciendo al ‘Fan Club Shakira Colombia’, y ellos han sido personas que han estado durante mucho tiempo en mi vida, mismos que al igual que yo no eran conscientes de la magnitud de esta colección. Ellos me han dado muchas cosas que tengo, y lo hacen sin pretención alguna, tanto así que en una época duré cinco años buscando un elepé de Magia y Peligro, y una persona encontró uno autografiado por ella totalmente original y me lo dio; desde aquel entonces ese objeto es uno de mis tesoros más grandes”, comentó Juan.

“Quiero que en un futuro esta colección se convierta en un museo, que la gente pueda admirar la historia; y para ello ya empecé un proceso de digitalización de los objetos, para que desde cualquier parte del mundo los fanáticos tengan una cercanía con mi colección. En mi mente siempre ha estado el pensamiento de que si uno ama a este tipo de artistas hay que hacer todo lo posible para apoyarlos, y hacer que la comunidad que se forja detrás de ellos siga sumando acciones para reflejar el amor y el cariño que se tienen por ellos, porque Shakira es parte de la historia musical del mundo y todos podemos plasmar una página de su éxito con la más mínima acción”, añadió.