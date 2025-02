Famoso preparador de reinas de belleza cuenta la plata que perdió por una mala inversión

César Prado , reconocido preparador de reinas de belleza, conmovió a sus seguidores al revelar a través de sus redes sociales un episodio difícil de su vida financiera. El asesor, conocido por guiar a modelos y mujeres hacia el triunfo en concursos nacionales e internacionales, compartió lo complejo que puede ser alcanzar los sueños, incluso para quienes están bajo los reflectores.

Desde sus historias de Instagram, Prado confesó sentirse conmovido, señalando que la fama no siempre es sinónimo de estabilidad o éxito constante. “Hoy he llorado mucho. A mí me ha costado mucho lograr cada meta en mi vida. Muchos creen que soy famoso, pero no me siento así. Si he tenido éxito en el mundo de los reinados, con mi fundación y mi agencia de modelos, sí, pero me ha costado mucho”, expresó con sinceridad.

El coach relató cómo, hace dos años, un error financiero lo llevó a perder más de 150 millones de pesos, situación que lo obligó a asumir la responsabilidad y trabajar arduamente para saldar la deuda. “Hasta el día de hoy he tenido que pagarlo solo. Este año ya casi termino de pagar todo y quedar libre de deudas. Por eso no he podido invertir en cosas materiales”, explicó.

Sin embargo, Prado también compartió un rayo de esperanza y gratitud. Reveló que su primera casa está en proceso de construcción, un sueño que ha acariciado durante años. La vivienda estará ubicada en el campo, rodeada de naturaleza, un refugio de paz para compartir con su futura pareja.

“Este año pasó algo que jamás creí pasar, y lo he llorado desde hace un mes, en gratitud a papá Dios, que siempre me cuida, pone ángeles y me da fuerza para trabajar mucho”, expresó Prado, destacando su fe y resiliencia ante las adversidades.