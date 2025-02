Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ confesó si la edad importa en una relación, “hay cosas más importantes”

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que con el paso de los años se ha convertido en uno de los programas más queridos de la televisión colombiana, siendo producido por el Canal RCN y que regresara a las noches en los próximos meses. Contando con un nuevo grupo de personalidades, quienes llegan a mostrar sus habilidades en la cocina, pero quienes siguen siendo parte del programa son, precisamente, Claudia Bahamon, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

Tanto Nicolás como Jorge han sido dos de los jurados que se han mantenido en cada una de las temporadas del ‘reality’ de cocina, dando así su veredicto frente a cada uno de los retos que deben asumir los famosos para avanzar dentro de la competencia.

Con el paso de las temporadas, uno de los que, sin duda, se ha convertido en el favorito por los televidentes y participantes es Jorge Rausch debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta en cada una de sus apariciones, lo que también ha traído consigo una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales.

Allí, hace ya varias semanas, Jorge realizó una dinámica de preguntas con el fin de estar mucho más cerca de sus seguidores, una de las que se terminó destacando fue si existe un desacuerdo frente a la diferencia de edad en las relaciones.

Ante el hecho, el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ aseguró: “Absolutamente no. A mí me parece que la edad es subjetiva, tanto en la parte física como en la madurez. Hay cosas mucho más importantes que un simple número”, dejando claro que la edad a la hora de entablar una relación no es problema, tomando como ejemplo la diferencia de edad que existe con su expareja.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jorge Rausch y su exnovia, Nathalie Monsalve?

Jorge Rausch confirmó la ruptura de su relación con Nathalie Monsalve, luego de seis años juntos. Sin embargo, desde el inicio de su noviazgo, la diferencia de edad entre ellos terminó siendo más que evidente, ya que esta es de 25 años. Teniendo actualmente el jurado cuenta con 54 años de edad, mientras que la mujer está en los 29 años de edad.

Jorge Rausch de MasterChef Celebrity Tomada de las redes sociales de Jorge Rausch de MasterChef Celebrity