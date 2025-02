“Esta película es la base para el próximo gran momento en el MCU”: Anthony Mackie

Sam Wilson está de vuelta, pero ya no como Falcon, un héroe asistente en los Avengers que derrotaron a Thanos, sino como el Capitán América, el dueño del aviso, el símbolo americano que en “Un nuevo mundo” asume el reto de llevar el manto y el escudo que convirtió en leyenda a Steve Rogers. Anthony Mackie, quien completa ya 11 años en el papel que interpretó por primera vez en “Soldado de Invierno”, habló sobre el peso de ser el nuevo Capitán América y la responsabilidad de liderar la nueva era de Marvel.

¿Qué fue lo más importante para usted al adoptar el escudo del Capitán América?

Disfrutarlo. Lo más importante para mí fue nuestro primer día en el set: toda esta gente que conocía desde hacía más de una década, y todo el mundo se acercó y me felicitó. Fue extraño. Como Bob Moore, que fue mi vestidor en Capitán América: El Soldado de Invierno, y Russell Bobbitt, que hizo utilería en todas las películas en las que he estado, así que fue como esa cosa familiar, donde ves a este personaje crecer y tener su momento para brillar. Así que me alegro de haber podido hacerlo con una gran cantidad de estrellas y amigos con los que comencé.

¿En qué forma Sam aborda el liderazgo de manera diferente a Steve Rogers?

Creo que Sam y Steve son similares en muchos aspectos. Creo que es por eso que Steve eligió a Sam para darle el escudo, debido a su clara integridad y humanidad, pero sabes, con Sam hay un cierto nivel de compasión y comprensión que llega a Sam Wilson porque, recuerda, cuando lo conocimos, él era un consejero. Era un veterano de guerra. Era sólo un libro abierto de intenciones y buena voluntad. Entonces, creo que con eso, ya sabes, eso informa quién es él como Capitán América y ya sabes quién es como ser humano. Se necesita una persona muy compasiva para ser un oyente y un consejero. Y sabes, Julius (Onah, el director) y yo hemos hablado de eso desde el principio. ¿Cómo conseguimos que esa comprensión, esa compasión y ese cariño se conviertan en una película de acción de esta magnitud, para mostrar lo hermoso que es Sam Wilson como ser humano, en lugar de lo peor, lo bruto, la fuerza de la naturaleza que es un superhéroe?

¿Cómo construyó la relación con Danny Ramírez, su nuevo compañero como Falcon, para que se viera tan natural en pantalla?

Voy a decir esto: después de conocer a Danny y pasar cinco minutos con él, es muy difícil que no te agrade y disfrutar de su compañía. Su energía es contagiosa. Y me encanta el hecho de que no importa qué sea o dónde esté, él siempre es él. Nunca tuve que trabajar en ello ni intentar encontrar algo para que seamos amigos o tuviéramos esa química, porque desde el primer momento estuvo ahí. Es realmente extraño. Desde el primer momento que conocí a este tipo, como cuando estábamos fuera del avión, lo sentí como un amigo. Y sí, siempre se sintió como un amigo. No puedo imaginar a nadie más desempeñando ese papel.

¿Qué es lo que le gustaría que el público sintiera después de ver al nuevo Capitán América?

Recuerdo un día, curiosamente, estábamos en el set y Kevin (Feige, productor) vino y estábamos hablando, estábamos en el set de Endgame, y Kevin dijo honestamente: la gente tardará algún tiempo en superar Endgame. Nos llevará tiempo superarlo, ya sabes, el elenco y el equipo. Nos llevará tiempo superar Endgame, porque fue un crescendo de emoción. Fue una tormenta tan increíble que fuimos testigos de la excelencia cinematográfica que culminó en ese momento. Y pienso en “Capitán América: El primer vengador”, que inició todo esto, y fue una base, fue un bloque de este edificio que el MCU construyó y construyó y construyó hasta ese increíble momento en el que Steve Rogers estaba parado en esa cima, mirando al ejército de Thanos y a todos nosotros parados allí con él, sabiendo que este era el final, ¿sabes? La película se llamó Endgame por una razón; fue el final del juego, ¿sabes? Y siento que esta película, “Un nuevo mundo”, al igual que “Capitán América: El primer vengador”, es esa base, esa piedra angular para construir el próximo crescendo, el próximo momento masivo en el universo MCU. Y simplemente estoy orgulloso de que estemos aquí al principio. Me enorgullece decir que somos esa huella que está al comienzo de esa caminata, y siento que Marvel me dio el mejor equipo, el mejor guión, el mejor elenco, la mejor oportunidad posible para que hiciéramos la mejor película que pudiéramos. Y estoy simplemente orgulloso de ello. Mirando todas las cosas que hicieron antes, y ahora, estoy realmente orgulloso de ello.